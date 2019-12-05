斷言「黃國昌上不了」　蔡壁如：不要浪費票了　有訴求交給民眾黨

▲高虹安接受電台專訪。（圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨不分區被提名人蔡壁如與高虹安5日上午接受電台專訪，針對時代力量黃國昌列入時代力量不分區第四名，蔡壁如斷言黃國昌上不了，更呼籲時代力量不會上就不要浪費票了，他有什麼訴求給民眾黨。

高虹安分析，以藍綠60%支持度，若以兩大兩小狀況，民眾黨與時代力量作為兩小，比較有機會過5%，估計民眾黨12%可以拿到5席不分區，但是如果親民黨也過5%，民眾黨就剩4席，「那壁如姐就很抱歉了」另外，時代力量在5%上下，真的是蠻危險的。

在廣告時間時，繼續談到親民黨民調上不來，話題蔡壁如說，那沒辦法，就各自努力了。高虹安說，兩週前親民黨有一度衝到4％多，開始有再爬起來，但是因為共諜案對泛藍軍有很大影響，導致親民黨跌到2、3%，反而是民眾黨因為TA不同，是獨立板塊，比較不受影響。

高虹安也說，時代力量之前有一些委員出走狀況，比較麻煩是「他就是一個黃國昌」。此時，蔡壁如斷言，「黃國昌基本不會上，那他這麼認真...不會上啊，要4席要幾％？」2016年時代力量民調有到10％，但是民進黨一喊就g;剩下6%，「時代力量不會上就不要去浪費票了，他有什麼訴求交給我們民眾黨」。

主持人周玉蔻說，人家會覺得你在吃豆腐、消費人家，蔡壁如強調，「我對他那麼好，我非常尊敬他」，本來要他做男性的不分區第一。周玉蔻說，「人家不要做小綠綠、小柯柯啊」，蔡壁如脫口回說，「他在時代力量裡頭就是小綠綠啊」。

▲蔡壁如、高虹安接受電台專訪。（圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

蔡壁如說，時代力量在4、5%左右，他自己排在第四名，「根本就上不了，我認為他上不了」。周玉蔻說是民眾黨害的，蔡壁如反問，「為什麼不講民進黨害的，民進黨不禮讓他」。



蔡壁如也透露，她很誠心地邀請黃國昌，但他有他的選擇；她還說，也有問過時代力量不分區立委參選人第5名「翟神」翟本喬要不要列不分區，結果他說不要沾染政治。至於是否覺得背叛，蔡回應，沒有背叛，還說翟本喬的證婚人就是柯文哲，他現在還是無給職的市政顧問。

對於民眾黨會不會打翟本喬的美國籍，蔡壁如回應，就讓社會去檢驗，他就是好朋友，並透露她認為反正翟本喬不會上，「他自己要當不分區要承擔」。

被問到若郭柯合作下去是否就能有更多席次？高虹安則說，兩強對決不表態有3成，但是三腳督的狀況變成2成多，她認為，如果選民選擇多，票源就會衝出來，郭粉如果只有民眾黨選擇，如果多了親民黨選擇，跟藍淵源比較多就可能去投。

不過如此一來是否讓第五名的蔡壁如不能上？高虹安說，郭粉社團統計有6成民眾黨4成七民黨，何去何從？看到親民黨比較低會催親民黨票。她強調，郭家軍列進親民黨名單後，民眾黨的民調並沒有掉，因為民眾黨跟親民黨有市場區隔。