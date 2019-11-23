國宴酒醉…日議員騷擾公主「寂寞嗎？」　引眾怒仍辯：大家都在喝酒啊

▲真子公主（中間）與佳子公主（右）遭丸山穗高騷擾。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

日本德仁天皇即位，在10月29日舉行「饗宴之儀」。不料，傳出日本眾議員丸山穗高酒醉，騷擾真子公主與佳子公主，詢問對方男友不在身邊「不寂寞嗎」，立刻遭到許多議員撻伐。

綜合日媒報導，天皇即位的「饗宴之儀」邀請了國內外皇室成員以及日本政要，其中，現年35歲的日本眾議員丸山穗高卻在會上喝醉，當場發起酒瘋，對著真子公主與佳子公主出言不遜。

當時佳子公主正在問候其他賓客，突然，丸山穗高大喊「公主殿下、公主殿下！喂～」等，闖入賓客之間，讓佳子公主一時愣住。但丸山穗高仍沒察覺自己的失禮，轉頭又直問真子公主的婚事，好奇未婚夫小室圭在美國進修的話「有沒有跟男友連絡呀？」事後甚至在網路留言問真子公主「不會寂寞嗎？」

眼見丸山穗高做出醜態，其他議員立刻上前制止，不過事後仍然遭到撻伐，要求針對丸山穗高進行調查。沒想到，丸山穗高承認自己確實有喝酒，但辯稱「在場的大家都有喝酒啊」，更不記得周圍的議員有出面制止，或是做出不適當的行為。

只是，這並非丸山穗高第一次酒醉醜聞。2019年5月，丸山前往日俄爭議領土「北方四島」進行訪問，酒後竟呼籲「用戰爭來奪回四島好不好」，之後就被日本維新會開除黨籍；另外，丸山穗高也曾在居酒屋喝醉後，與一名男顧客發生口角。

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