他仲介買車位「保證獲利5%」吸金20億　涉嫌違反銀行法遭羈押

▲鼎晟仲介民眾買不動產、停車位「保證年獲利5到6%」，涉違反《銀行法》，北院12月4日裁定張姓負責人（左２）羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

在「全民炒房」的浪頭過去後，不少民眾對地產投資失去信心，而鼎晟不動產開發公司介紹民眾買不動產、停車位，打著「保證回租」、「代客轉售」保證年獲利5到6%，在如今的房市投資「沒甚麼賺頭」的情況下，無疑是一盞「明燈」，在7年內更吸金近20億，卻被人檢舉涉違反《銀行法》，鼎晟張姓負責人於12月4日，遭北院裁定羈押禁見。

鼎晟自2004年成立後，經營不動產租售、停車場經營、投資顧問等行業，並從2012年起，以說明會、廣告文宣等，對外招攬投資雙北地區多處不動產、社區停車位，但由於保證年獲利可達5%到6%，疑涉違反《銀行法》。

檢調接獲通報後，於12月3日兵分6路搜索公司等處所，並約談張姓負責人等13名證人、被告，經北檢漏夜複訊後，於4日依違反《銀行法》罪嫌重大，向北院聲請羈押鼎晟張姓負責人。

北院認為，張姓負責人財力雄厚、子女又在國外生活，本案牽涉金額極大，且案情複雜，目前仍可能有共犯及潛在證人尚未到案，依比例原則，僅以具保、限制住居等方式，恐難以限制他逃亡、或與共犯、證人勾串的可能，裁定張姓負責人羈押禁見。

●鼎晟不動產開發公司今天發表聲明如下：

目前本案尚在審理階段，且本案至今未有任何被害人之控訴，公司亦不涉及損害任何一方之權益，且報導中本公司所給予之利息（年息5-6%）明顯非「顯不相當之報酬」，甚至低於一般金融租賃公司，並有完整抵押擔保品，故絕非媒體報導之惡意吸金，且並無任何大眾受害之情事。

本公司經營迄今十六年，長期以來善盡企業之忠實管理及營運責任，未有損害任何一方權益之行為；調查局乃為了解公司之業務內容及營運模式，並非接獲任何一方之檢舉告發。本公司亦會遵循法令，善盡責任，全力配合相關單位之調查。

希望媒體朋友不要未審先判，羅織入罪，媒體之報導將對公司信譽造成極大之影響，期能待檢調單位及法院確認後再議，不要讓辛苦經營之公司信譽毀於一旦，盼媒體朋友能公正謹慎報導。

點我超越韓國愉快體驗



