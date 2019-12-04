南投草屯聖誕祈福點燈！園遊會、踩街報佳音系列活動12/7起跑

▲臺灣工藝文化園區舉行「草屯聖誕祈福點燈」系列活動。（圖／臺灣工藝文化園區）

記者林育綾／綜合報導

位於南投的臺灣工藝文化園區自7日起將舉行「草屯聖誕祈福點燈」系列活動，包括打卡送贈品、聖誕園遊會等，還有21日的「聖誕報佳音」重頭戲，邀請民眾一同參與。

適逢草屯基督長老教會與南投縣草屯國小120年慶，工藝中心與長老教會、草屯國小共同舉行「草屯聖誕祈福點燈」系列活動，首先7日至25日「心心相印聖誕季打卡活動」，只要在草屯基督長老教與臺灣工藝文化園區完成打卡後，於臺灣工藝文化園區地方工藝館樓1服務台即可領取工坊禮券100元，可以折扣工坊的工藝品及DIY。

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▲臺灣工藝文化園區將舉行聖誕祈福點燈儀式。（圖／臺灣工藝文化園區）



12/8（日）PM 3:00在臺灣工藝文化園區舉行「祈福點燈活動」，當天還有「聖誕園遊會」，提供許多免費聖誕應景DIY，還可自行絹印或烙印聖誕卡。活動過程亦有許多精彩表演，包含逢甲大學校友會的薩克斯風團、草屯教會管弦樂團「聖誕組曲」、松鶴歌唱舞蹈班「團體舞蹈」、南投縣陶笛文化發展協會「聖誕陶笛演奏」。最後由草屯教會聖歌隊壓軸演出「詩篇100、奇異恩典」，黃牧師為大家祈福禱告後，由與會貴賓攜手點亮祝福燈海。



而重頭戲「聖誕報佳音活動」將於12/21（六）PM 3:00舉行，一同在草屯鎮踩街為大家祈福。從臺灣工藝文化園區－生活工藝館前草坪集合出發，途經南投縣草屯國小、草屯街道，至草屯基督長老教會為遊行終點，一步一腳印為在地鄉親祈福。



除了在臺灣工藝文化園區的活動外，草屯基督長老教會亦在12/7（六）PM 7:30舉行聖誕點燈，12/22（日）AM 9:00~11:00 則有慶祝聖誕讚美禮拜。



活動資訊



心心相印聖誕季打卡活動

活動期間：2019年12月7日至12月25日

活動地點：草屯基督長老教會、臺灣工藝文化園區



祈福點燈活動、聖誕園遊會

活動期間：2019年12月8日

活動地點：臺灣工藝文化園區



聖誕報佳音活動

活動期間：2019年12月21日(六) PM 3:00

活動地點：臺灣工藝文化園區生活工藝館前草坪集合

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