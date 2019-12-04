為何買內湖？兒福聯盟統整「9大提問」　圖解說明一次看懂

▲兒福聯盟花3.7億購買內湖這棟大樓的七樓當辦公室。（圖／記者林振民攝）

記者林妤柔／綜合報導

兒福聯盟花了3.7億在內湖購買辦公室，引發民眾怒火，不少人紛紛表示要停捐。對此，兒盟今（4日）召開記者會說明買房風波，會後在粉絲團整理9大Q&A，包括了為何非買內湖、社工都外出，為何需要辦公室等等，回應民眾的疑問，也拜託各界給他們一個說明的機會。



Q1：為什麼非買不可，可以跟政府靠北沒地方啊。



A1：房東一直漲房租、跟政府要的地方，某個服務點2年來連續搬家4次，嚴重影響員工工作和案家服務品質。我們是高房價下被影響的單位，如果房租有管制，又或政府的專案願意補助我們的房租或有相關制度補助NGO的用地或用屋，我相信沒有單位需要有買房的煩惱。



Q2：非買內湖不可嗎？



A2：買房是多年來一直討論的事，找建物找了很多年，大家建議的新北、台北全部都找遍，但要找到大坪數且非工業用地，願意賣給公益團體（有些業者考量公益團體進駐恐影響房價），又要安全（屋齡不宜太高/需有防震措施）、近捷運站的地方不好找。在顧及坪數、交通便利度（該地點鄰近西湖捷運站）和能力可負擔的範圍，且剛好有這個物件與機會，機構決定買這個建物。

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▲兒盟將民眾疑惑整理成懶人包。（圖／翻攝自《兒福聯盟─孩子的守護者》）



Q3：21年來我們的錢都被你們處心積累去買房。



A3：捐款、補助案都是專款專用，剩下來的錢是因為用作行政支出的部份或非指定用途的捐款有剩餘後累積的。我們要購置的服務中心空間，辦公用只佔1/3，完全的自用，絕非炒房。



Q4：反正社工都外訪，為什麼還需要辦公室？



A4：一個社福組織除了最重要的社工員，還需要跟案家會面的場地、協助處理核銷的行政人員、會計、資訊人員、還有讓組織不用一直靠政府可以自己找到資源的公關人力、研究人力。一個可以不用擔心經常有變遷的單位或部門，員工才可安心工作，才可維持或不斷提升服務品質。



Q5：為何要以買代租？真的有比較划算嗎？



A5：兒盟北區辦公室每年房租將近600萬，且面臨隨時漲價的壓力，購置服務據點雖然看似一筆龐大的費用，但我們思考的方向是將每月租金拿去付房貸的概念，至少多年後付完房貸，我們仍保有一個穩固的據點，而不是每月付房租，多年後兒盟仍沒有一個長久的基地。



除了有形的成本外，我們亦考慮到無形的成本，兒盟許多部門針對不同倡議或服務內容，有許多會議討論、合作需求，成立服務中心的目標之一，亦希望透過各部門的整合集中，大幅增加工作與服務效率。

▲兒盟解釋，資金來源是民國87年起呈報教育部提撥。（圖／翻攝自《兒福聯盟─孩子的守護者》）

Q6：為何不募資買房，而拿給孩子的錢來買？



A6：兒盟並未使用捐給孩子的錢購置服務據點，捐款都是依照捐款人指定方案專款專用，購置基金是來自於政府規定可使用的行政成本結餘。



兒福聯盟28年來與時俱進針對社會與孩子的需求，不斷開展新的服務方案（至今已達25種服務方案），也會有新的空間需求，也曾跟建商等單位募空間，但結果皆未如願，募資買房不僅可能推延開展服務的時間，亦擔心最後募不到所需資金，但新服務卻不能延遲開展，所以才審慎展開購置空間的規劃。



兒盟並未使用捐給孩子的錢購置服務據點，捐款都是依照捐款人指定方案專款專用，購置基金是來自於政府規定可使用的行政成本結餘。兒福聯盟28年來與時俱進針對社會與孩子的需求，不斷開展新的服務方案（至今已達25種服務方案），也會有新的空間需求，募資買房不僅可能推延開展服務的時間，若最後募不足所需資金購置空間，那麼服務該如何開展？



Q7：為何兒盟不先告知捐款人要買辦公室？



A7：兒盟購置新服務據點一事完全沒有任何隱瞞意圖，僅是希望待服務中心成立後，再對外公布。



Q8：一次拿出3.7億，真的很有錢，以後不用捐。



A8：3.7億是成交價，付款條件我們仍在與業主討論中。



Q9：那你們不用買3億多，買3千多萬的不行嗎？



A9：未來這個新的中心的空間規劃上，需要給現時180位員工以及未來可能需要因服務擴增而增聘的員工所使用的工作空間（員工辦公空間僅佔35%），尚包括給弱勢及高風險家庭使用的會談室、輔導團體室及兒童治療室、弱勢兒童營隊活動等多功能服務空間。但台北或新北交通便捷的地方可以有近800坪（含公設及停車位，實際使用坪數僅450坪）的空間，又不是工業用地，可變更為社福機構使用的土地或建物實屬不易。



另外，我們的服務對象是兒童，很多會面都要在會裡進行，那個空間必須要是防震和安全，而且還需考慮有身心障礙需要的案家或員工使用，所以在條件上非常不容易找到，內湖這個物件，恰好是符合以上需求的空間條件。

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