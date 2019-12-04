　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為何買內湖？兒福聯盟統整「9大提問」　圖解說明一次看懂

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼兒福聯盟位在內湖瑞光路新址外觀,七樓空景。（圖／記者林振民攝）

 ▲兒福聯盟花3.7億購買內湖這棟大樓的七樓當辦公室。（圖／記者林振民攝）

記者林妤柔／綜合報導

兒福聯盟花了3.7億在內湖購買辦公室，引發民眾怒火，不少人紛紛表示要停捐。對此，兒盟今（4日）召開記者會說明買房風波，會後在粉絲團整理9大Q&A，包括了為何非買內湖、社工都外出，為何需要辦公室等等，回應民眾的疑問，也拜託各界給他們一個說明的機會。

Q1：為什麼非買不可，可以跟政府靠北沒地方啊。

A1：房東一直漲房租、跟政府要的地方，某個服務點2年來連續搬家4次，嚴重影響員工工作和案家服務品質。我們是高房價下被影響的單位，如果房租有管制，又或政府的專案願意補助我們的房租或有相關制度補助NGO的用地或用屋，我相信沒有單位需要有買房的煩惱。

Q2：非買內湖不可嗎？

A2：買房是多年來一直討論的事，找建物找了很多年，大家建議的新北、台北全部都找遍，但要找到大坪數且非工業用地，願意賣給公益團體（有些業者考量公益團體進駐恐影響房價），又要安全（屋齡不宜太高/需有防震措施）、近捷運站的地方不好找。在顧及坪數、交通便利度（該地點鄰近西湖捷運站）和能力可負擔的範圍，且剛好有這個物件與機會，機構決定買這個建物。

▲▼兒盟說明。（圖／翻攝字兒盟臉書）

請繼續往下閱讀...

▲兒盟將民眾疑惑整理成懶人包。（圖／翻攝自《兒福聯盟─孩子的守護者》）

Q3：21年來我們的錢都被你們處心積累去買房。

A3：捐款、補助案都是專款專用，剩下來的錢是因為用作行政支出的部份或非指定用途的捐款有剩餘後累積的。我們要購置的服務中心空間，辦公用只佔1/3，完全的自用，絕非炒房。

Q4：反正社工都外訪，為什麼還需要辦公室？

A4：一個社福組織除了最重要的社工員，還需要跟案家會面的場地、協助處理核銷的行政人員、會計、資訊人員、還有讓組織不用一直靠政府可以自己找到資源的公關人力、研究人力。一個可以不用擔心經常有變遷的單位或部門，員工才可安心工作，才可維持或不斷提升服務品質。

Q5：為何要以買代租？真的有比較划算嗎？

A5：兒盟北區辦公室每年房租將近600萬，且面臨隨時漲價的壓力，購置服務據點雖然看似一筆龐大的費用，但我們思考的方向是將每月租金拿去付房貸的概念，至少多年後付完房貸，我們仍保有一個穩固的據點，而不是每月付房租，多年後兒盟仍沒有一個長久的基地。

除了有形的成本外，我們亦考慮到無形的成本，兒盟許多部門針對不同倡議或服務內容，有許多會議討論、合作需求，成立服務中心的目標之一，亦希望透過各部門的整合集中，大幅增加工作與服務效率。

▲▼兒盟說明。（圖／翻攝字兒盟臉書）

▲兒盟解釋，資金來源是民國87年起呈報教育部提撥。（圖／翻攝自《兒福聯盟─孩子的守護者》）

Q6：為何不募資買房，而拿給孩子的錢來買？

A6：兒盟並未使用捐給孩子的錢購置服務據點，捐款都是依照捐款人指定方案專款專用，購置基金是來自於政府規定可使用的行政成本結餘。

兒福聯盟28年來與時俱進針對社會與孩子的需求，不斷開展新的服務方案（至今已達25種服務方案），也會有新的空間需求，也曾跟建商等單位募空間，但結果皆未如願，募資買房不僅可能推延開展服務的時間，亦擔心最後募不到所需資金，但新服務卻不能延遲開展，所以才審慎展開購置空間的規劃。

兒盟並未使用捐給孩子的錢購置服務據點，捐款都是依照捐款人指定方案專款專用，購置基金是來自於政府規定可使用的行政成本結餘。兒福聯盟28年來與時俱進針對社會與孩子的需求，不斷開展新的服務方案（至今已達25種服務方案），也會有新的空間需求，募資買房不僅可能推延開展服務的時間，若最後募不足所需資金購置空間，那麼服務該如何開展？

Q7：為何兒盟不先告知捐款人要買辦公室？

A7：兒盟購置新服務據點一事完全沒有任何隱瞞意圖，僅是希望待服務中心成立後，再對外公布。

Q8：一次拿出3.7億，真的很有錢，以後不用捐。

A8：3.7億是成交價，付款條件我們仍在與業主討論中。

Q9：那你們不用買3億多，買3千多萬的不行嗎？

A9：未來這個新的中心的空間規劃上，需要給現時180位員工以及未來可能需要因服務擴增而增聘的員工所使用的工作空間（員工辦公空間僅佔35%），尚包括給弱勢及高風險家庭使用的會談室、輔導團體室及兒童治療室、弱勢兒童營隊活動等多功能服務空間。但台北或新北交通便捷的地方可以有近800坪（含公設及停車位，實際使用坪數僅450坪）的空間，又不是工業用地，可變更為社福機構使用的土地或建物實屬不易。

另外，我們的服務對象是兒童，很多會面都要在會裡進行，那個空間必須要是防震和安全，而且還需考慮有身心障礙需要的案家或員工使用，所以在條件上非常不容易找到，內湖這個物件，恰好是符合以上需求的空間條件。

其他人還看了...

兒盟曝辦公室買內湖的無奈！執行長：沿著雙北市捷運都找過了

3.7億買辦公室！兒盟澄清「基金來源、買到公益價」仍止不住火...民眾怒退捐

砸3.7億買辦公室「民眾爆氣退捐」！兒盟最新4點澄清：同仁邊接電話邊哭

民眾狂call要停捐！兒盟白麗芳「沒想到會被爆料」哭會繼續當憨人

兒盟3.7億買房財報未揭露　執行長喊冤：才簽約還沒交屋

ET快訊
狂瘦35Kg脖子冒「減肥代價」網全看傻！小甜甜PO近況片認了
總統政見會18日正式登場！蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜正面交鋒
卓榮泰認「卡神」楊蕙如是民進黨員：個人行為與黨部無關
變頻冷氣出國不關　他收3個月電費驚呆：實測多久會壞！網坐等下
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為恭醫院二手義賣助貧病　75歲「十大抗癌女鬥士」連4年展大愛

淡江時報／全盲小號手　陳威辰吹響臺北爵士音樂節

朋友狂曬新車洗腦！他巧遇同款車「巴頭」招呼發現認錯人 網：超尷尬

為何買內湖？兒福聯盟統整「9大提問」　圖解說明一次看懂

正妹合照2猩猩遭「強吻狂揉胸」！左半球差點掉出...網全暴動了

小周末離職！主管一看「要扣薪1天喔」　菜鳥傻眼：合理嗎...答案卻一面倒

衰掉2千元！超商幫調監視器：小黃撿走了　派出所「他在這妳快來」暖炸

車會暴衝！技師踩油門卡死…彎腰一看「怒比中指」　網轟：根本找死

華航耶誕大禮！買日韓機票送6千好哩、行李箱66折5千有找

教育有愛學習無礙　中華醫大看見生命的彩虹成果展

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

《黑寡婦》前導預告

為恭醫院二手義賣助貧病　75歲「十大抗癌女鬥士」連4年展大愛

淡江時報／全盲小號手　陳威辰吹響臺北爵士音樂節

朋友狂曬新車洗腦！他巧遇同款車「巴頭」招呼發現認錯人 網：超尷尬

為何買內湖？兒福聯盟統整「9大提問」　圖解說明一次看懂

正妹合照2猩猩遭「強吻狂揉胸」！左半球差點掉出...網全暴動了

小周末離職！主管一看「要扣薪1天喔」　菜鳥傻眼：合理嗎...答案卻一面倒

衰掉2千元！超商幫調監視器：小黃撿走了　派出所「他在這妳快來」暖炸

車會暴衝！技師踩油門卡死…彎腰一看「怒比中指」　網轟：根本找死

華航耶誕大禮！買日韓機票送6千好哩、行李箱66折5千有找

教育有愛學習無礙　中華醫大看見生命的彩虹成果展

冬天油門反應更好油耗也「上升」？空氣阻力是關鍵

快訊／台中新社鐵皮屋工廠火災　烈焰和濃煙衝天

力挺Kobe復出湖人？　巴特勒：他和詹姆斯能和平共存

情斷還有城堡在！汽車董座送妻城堡遭法拍　無人敢接

「讓她好好痛定思痛！」　邱毅控告楊蕙如「教唆自殺罪」

夫妻月入10萬！想買「1200萬毛胚屋」　網曝慘痛經驗：之前也以為買毛胚省錢

乾燥花+老家具！台南復古咖啡小店　吃得到清爽芋頭千層蛋糕

為恭醫院二手義賣助貧病　75歲「十大抗癌女鬥士」連4年展大愛

玩命15秒！外籍滑板男爬「復興北地下道」　高速俯衝分隔島...網傻眼

出席台中簽書會談網軍　張善政：楊蕙如風評差要找也不會找她

生活熱門新聞

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

兒盟3.7億買辦公室遭轟　狂接退捐電話！

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

今晨11.2度全台變天雨越晚越明顯　3天防豪大雨地區曝

台灣最夯YouTuber頻道排名曝　第一名驚呆網

店員：要不要歡樂的？他買大冰拿糗炸

辣妹工程師睡翻「巨峰驚人甦醒」

好市多鵝絨被剛買完就降價！　網更慘：我這還降5000…

兒盟3.7億買房　呂秋遠：為什麼不行？

豪雨變天連3日　逼近冷氣團接力

娶越南新娘花32萬　老實男慘遭家暴

濟公師父收驚「你身後也有一個」　他震撼痛哭

友笑：吃超商微波食品很盤　網揭「最大優勢」

更多熱門

相關新聞

【兒福3.7億買房】被社會高度需要，卻低薪差待遇　誰要當社工？

【兒福3.7億買房】被社會高度需要，卻低薪差待遇　誰要當社工？

以一個去年結餘將近3億的非營利組織來說，到底為什麼不能購買不動產？民眾的錢還是留在基金會，而且變成永續經營的地點，民眾覺得不開心的點，究竟在哪裡？

兒盟曝辦公室買內湖的無奈！

兒盟曝辦公室買內湖的無奈！

爸媽送「士林老公寓」　他動念買房…

爸媽送「士林老公寓」　他動念買房…

兒盟3.7億買房財報未揭露　執行長喊冤

兒盟3.7億買房財報未揭露　執行長喊冤

民眾狂call要停捐！兒盟白麗芳哭談會堅持下去

民眾狂call要停捐！兒盟白麗芳哭談會堅持下去

關鍵字：

兒福聯盟內湖買房兒盟

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

435萬人送高以翔的最後禮物！「把票全投給他」

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面