「存在的使命就是惹怒人」白目星座男友非他莫屬　超不長眼連當朋友都惹人嫌

▲男人是一種奇怪的生物，12星座的男人各有毛病、上演不同的心裡小劇場。（圖／翻攝自PIXABAY，下同）



記者張惠媛／綜合報導

常說「一樣米養百樣人」，尤其男人更是令人難以理解的生物，12種星座的男人各有各的毛病，但當事人往往自我感覺良好，不知「白目」為何物，讓旁人越想越氣。DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析出12星座男子的機歪之處，調查網友心中最白目的星座男究竟是誰！

第12名：魔羯男

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沒有什麼星座能比魔羯男更符合「樸實無華且枯燥」這句形容了，思路直線又保守，無論做事還是說話都只根據自己的想法，有時難免偏執，常常是不說話還行，一開口就語出驚人，而且還很有道理，讓人不知道該如何接下去，很想請他們乾脆都不要講話好了。

第11名：雙魚男

雙魚男自認是替別人著想，卻讓人氣氣氣氣氣，因為他們常常忘記「別人要的跟他想的不一樣」，再加上一張狗嘴吐不出象牙，說出的關心言語經常讓人一秒怒，跟他越熟他講話越機車。

第10名：巨蟹男

天生慢熱的巨蟹男，有時會讓人覺得熱臉貼冷屁股，尤其是他們陷入「不知道要說什麼」的境界時，就會冷得很討厭，不只是超級句點王，還很摳！如果巨蟹座沒有認定你，就會對你超級小氣。

第9名：金牛男

當金牛男問你意見時，不是跟你要答案，而是要你認同他，一旦你的回答不是肯定的，他就會開始機機歪歪，有事沒事還很喜歡捉弄人，喜歡看別人生氣，最令人困擾的地方就是他們遇事懶得解釋，讓旁人看不懂他們到底有沒有想解決事情。

第8名：天蠍男

天蠍男的白目之處在於忽冷忽熱，喜歡看人乾著急，但當你不找他的時候，他又開始想東想西，有時候心裡小劇場很多，明明對親近自己的人也有好感，卻老是覺得人家圖謀不軌，根本有被害妄想症。

第7名：雙子男

雙子座最討人厭的地方就是嘴賤，喜歡跟討厭不會表現分明，讓人摸不著頭緒，有時候不自覺打斷別人說話，只想表達自己的看法，讓人超美送！對於他們不感興趣的人，雙子男可是會敷衍得很用力。

第6名：獅子男

面子就是獅子男的命，要配合他、滿足他的指使慾望，常對人頤指氣使、發號施令，覺得如果不從就是不給他面子，他的自尊會馬上天崩地裂，忍不住想嗆他：「你真把自己當王啊！」

第5名：水瓶男

水瓶座的怪不是一天兩天，水瓶男更是天生反骨，對什麼事情都好奇，腦袋永遠都在運轉，你跟他們說話時他們常常沒在聽，但還是會煞有其事、牛頭不對馬嘴地回答你。

第4名：牡羊男

許多網友認為牡羊男極度愛搶風頭、極度幼稚、極度不會看臉色，愛玩踩地雷遊戲，在你真的氣炸之前才會考慮停手，雖然他們的優點是坦然直率，但缺點也是因為太直率顯得很欠揍。

第3名：處女男

處女男的內心世界就像是一個巨大迷宮，對喜歡的對象總是拖拖拉拉，還會開啟無限輪迴的模式，因為他們該死的完美主義，怕失敗、怕被拒，總之任何細節都想超久，榮登地球上最考驗人類耐性極限的存在。

第2名：天秤男

身為知名的俊男美女產生機「天秤座」，天秤男超愛展現自己的個人魅力，還會不自覺地對別人指指點點，話多時容易失言，不是不解風情就是變成句點王，而且天秤男超級玻璃心，小劇場有夠多，讓人想問：是在哈囉？長久下來不管多喜歡他都會翻白眼。

第1名：射手男

射手男的存在使命就是惹怒人，別人發火時他還會覺得自己只是開個玩笑、「無傷大雅」，而且他們一旦知道你會因為什麼事情爆炸，他們就一定會去做，只是為了看看你會有什麼反應。心直口快和粗枝大葉也讓人受不了，幸好他們很會哄人開心，讓人又愛又氣，是可愛又迷人的反派角色。