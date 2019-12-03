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分析師估蘋果在感恩節假期售出300萬副AirPods（Pro）　2020年上看9000萬副

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▲Apple AirPods Pro耳機售價免8千 。（圖／取自Apple）

▲AirPods的銷量扶搖直上。（圖／取自Apple）

記者謝仁傑／綜合報導

證券公司Wedbush分析師預估，蘋果在黑色星期五（Black Friday）至網路星期一（Cyber Monday）期間，售出約300萬副AirPods和AirPods Pro，整體看來，2019年全年將可售出超過6000萬副AirPods，到了2020年，這數字可能會達到8,500～9,000萬副。

蘋果公司10月推出售價249美元（台灣官網售價新台幣7,990元）的AirPods Pro，除了降噪功能、較小的耳柄、新型感測器和入耳式設計的功能。蘋果也持續銷售159美元（新台幣5,290元）搭配充電盒的第二代AirPods，以及售價199美元（台灣官網售價新台幣6,490元）帶有Qi無線充電盒的型號。

上週有報導指出，由於需求旺盛，蘋果要求AirPods Pro製造商將產量提高一倍，蘋果公司希望幾乎能夠滿足所有的AirPods訂單。

不過，Apple Store目前顯示最新出售的AirPods Pro，發貨時間仍須延遲4週。

※ Cyber Monday：
泛稱「網路星期一」，是指美國感恩節過後的第一個星期一，通常是零售業將營業額從赤字轉變爲黑字的時間。商家降價促銷，尤其是網路商家，以刺激消費需求。

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

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