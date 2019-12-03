民眾黨轟泰簽新制　張其祿：新南向政策像凱子外交

▲民眾黨開記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

泰國是國人最愛旅遊的國家之一，但是申請泰國觀光簽證從12月起必須提供3個月的財力證明影本，引發國人不滿。對此，民眾黨不分區被提名人張其祿批評，把我們當第三世界、予取予求，質疑民進黨新南向政策像凱子外交，國人是否真的得到好處。

張其祿指出，泰國在簽證上分3層次，在紫色層級，不但要落地簽證，還要財力證明，中國、墨西哥、哈薩克、烏茲別克等，概念上比較像第三世界國家，唯獨把台灣列入，這當然是非常不對等的概念。

張其祿說，民進黨政府說互惠免簽馬政府時期錯過時機，現在又輪到民進黨完全執政，也沒看到民進黨政府有簽成，且民進黨還有新南向政策，雙方互來人數成長，但卻沒拿到優惠，也許新南向政策戰略是個想法，那戰術執行上，國人是否真的得到好處。

張其祿指出，是因為泰國不願意得罪大陸，因為大陸有一千萬人次去泰國，如果給了台灣免簽，是否得罪大陸旅客？國際關係上各國作法都是現實主義，為了自身利益做決策，泰國吃定了兩岸，反正大家都在競爭、有求於他，所以並不會太客氣，這次把中國、台灣列入要收簽證費的國家。

張其祿認為，目前操作上我們到底是否有得到好處，有籌碼向泰國、東協國家好好談這些問題，目前來看並沒有，而且大多數我們吃虧，這樣是否為另一種凱子外交？萬全沒有任何互惠可言的制度，把我們當第三世界、予取予求，今天這只能算是冰山一角，推動南向政策時，應該好好想清楚，下一步要怎麼做。

民眾黨不分區被提名人陳思宇表示，泰簽要求財力證明，外交部不僅沒站出來幫國人說話，還跟著泰國瞎起哄，外交部稱是全球適用，但查了之後發現，泰國其實給了64個國家免簽優惠，那為什麼台灣不行呢？外交部一直沒告訴我們，只用四個字「全球適用」。

陳思宇說，有將近18國家透過落地簽證到泰國，除了中國、印度外，其他16國家包括中華民國，國人到泰國旅遊人次不會輸這些國家，為何要被列在僅能給予落地簽的18個國家之一，卻不能被列為免簽呢？