「公民發電難實行」　環團喊話經濟部：太陽光電躉購費別再降

▲能源轉型推動聯盟喊「中央定價不公平」。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

能源轉型推動聯盟今（27日）指出，太陽光電設置上，爭議少的屋頂型，是一般公民參與能源轉型門檻最低的進入點，但經濟部將公告明年再生能源保證收購費率（躉購），推估20瓩以下小屋頂成本降幅達4.3%，是所有級距之最，小型屋頂費率將因此被調降至失去競爭力，阻礙公民參與能源轉型。

能源轉型推動聯盟指出，能源政策不應只考慮實質收益，相較系統商偏好以量制價100瓩以上大屋頂，一般民眾更多參與在親民的100瓩以下小屋頂，透過躉購制度創造20年收益，還能回饋社區事務。

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▲環團指出，明年再生能源保證收購費率，估20瓩以下小屋頂成本降幅達4.3%。（圖／記者許展溢攝）



綠主張綠電生產合作社理事主席黃淑德表示，許多案場為照顧在地需求，用最高規格的方式加強漏水、硬體設備的保險等，這些想做到最好而產生的隱形成本，能提高民眾對綠能的認同，可惜的是，小屋頂的諸多社會價值，卻不被經濟部計入成本中。她也提，躉購費率100瓩以下沒調降空間，希望20瓩以下要再提高3%至5%，鼓勵社區等單位去發展。

主婦聯盟環境保護基金會資深主任吳心萍認為，政府願意投入資源吸引企業投入綠能發展同時，也應對市民參與有同樣的重視。且今年開始雙北市政府也規劃開放公有屋頂讓市民共同參與，若明年下修太多，將不利於都會型縣市的能源策略。

▲環團認為，公民電廠可以促成社區創生、青年返鄉，卻被政府躉購定價思維忽略。（圖／記者許展溢攝）



綠色公民行動聯盟研究員吳澄澄指出，公民電廠有極重要地位，因唯有公民參與，才能在整體能源意識上有共識，非核減煤的政策才能因有民意而持久。台灣再生能源推動聯盟理事長高如萍提到，目前躉購費率並沒掌握公民參與的溝通成本、價值。重要的是，公民電廠可以促成社區創生、青年返鄉，然前期共識形成是需要成本，卻被政府躉購定價思維忽略。

環團最後喊出「中央定價不公平，公民發電難實行」，提醒經濟部在躉購定價策略上能有更友善公民參與的思維，希望明年保留更多小屋頂參與誘因。