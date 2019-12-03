大巨蛋退百坪過關　柯文哲：建照要過還很拚

記者陳家祥／台北報導

爭議不斷的大巨蛋案，日前在遠雄承諾退縮部分空間後，於都審會闖關成功，而北市府今年10月確認遠雄提出的退縮方案，預計園區內的商場棟與影城棟一樓室內空間，將退縮106坪，並增加5處出入口；戶外景觀設施也將退縮46坪。對此，柯文哲說，重點不是退縮多少，還有地下通道要做、防火區劃、逃生梯要換位子要增加，「我覺得大巨蛋，建照要出來還很拚」。

對於大巨蛋案，柯文哲3日接受《ETtoday雲端最前線》專訪時表示，重點不是退縮多少，重點是防火區劃動線重整、逃生梯做，甚至還要做大巨蛋到國父紀念館底下通道，要穿過台北機場疏散的路。

「很多人都以為大巨蛋當年是公安，錯，是不按圖施工被停工」，柯文哲說，不按圖施工被停工要重新申請建照，「以前是沒人看會過，現在有人看很難過」；柯文哲說，當初趙藤雄就問一句話，為什麼不按無施工已經4年，以前都沒事，換你當市長就有事？我說這實在是好問題。

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲表示，大巨蛋是歷史共業，不是只有退縮，還有地下通道要做、防火區劃、逃生梯要換位子要增加，要做的東西還多得很，「我覺得大巨蛋，建照要出來還很拚」。柯還說，後來為什麼都審會過？我說你也不要再搞什麼14萬，先6萬。

「有人會問現在6萬開幕，之後怎麼辦？」柯文哲說，好問題，議會既然有質疑，將來如果超過6萬要增加人數的時候，申請規則是什麼？要先跟社會公布，不然以後換市長就偷吃步。柯無奈表示，大巨蛋是歷史共業，沒有本事拆掉的話就要面對問題。

主持人追問，是否考慮過要拆掉？柯文哲說，畢竟台灣不是上海、新加玻，我們有法律，要拆遠雄一定會去假扣押，一告就10年後。柯還說，為什麼拆不掉？因為大巨蛋挖很深的洞，你要拆的話會浮上來，板南線會斷掉、塌掉，因為現在是壓著，拿掉後會「浮起來」。柯說，就是不應該蓋在那，但是蓋在那就要解決。

柯文哲強調，大巨蛋拆不掉就要在安全範圍內使用，一開始6萬人、可以開幕就好，不要想說什麼14萬，6萬人可以然後安全沒問題就好，不然一下裝14萬人，那會出問題。

▲柯文哲接受雲端最前線專訪。（圖／記者周宸亘攝）