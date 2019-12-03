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不分區名單亮點？柯文哲：「不用花錢」這點就贏人家

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記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組民眾黨後，積極朝立法院發展，提出了28席的不分區立委、17席的區域立委。3日接受《ETtoday雲端最前線》專訪時，被問到不分區最有說服力的是什麼？柯文哲說，名單相當有多樣性，「也不用花錢，這點就贏人家」；柯說，他真的做到開放政府、全民參與、公開透明，「其他黨特別是國民黨、民進黨，敢不敢不分區海選？嚇都嚇死」。

柯文哲表示，不分區名單不是個別一個人特別亮眼，最大特色的是一大半是海選來的，我們有自己報名的、各方推薦、自己找的，進入書面審查先刪掉一半，再進入遴選委員。

「我這個排序最驕傲是他們都不用花錢」，柯文哲笑說，聽說其他黨都一定要，就算不拿錢出來也要負責募款，所以我們名單從窮人到有錢人都有，第一個沒有花錢，第二個是真的用遴選制度，有的遴選委員我都不認識。

▲▼柯文哲接受雲端最前線專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲接受雲端最前線專訪。（圖／記者周宸亘攝）

柯文哲說，你會看到名單相當有多樣性，他代表他不用花錢，這點就贏人家。第二，他有多元性，向社會徵才，台灣哪個整黨敢？「為什麼我相當確信民眾黨不會變一人黨？因為向社會徵才，有活水一直進來」。

柯文哲表示，在台灣歷史上，開放政府、全民參與、公開透明，他不是喊口號是真的實現，其他黨特別是國民黨、民進黨，敢不敢不分區海選？嚇都嚇死了。

另外，柯文哲還說到，過去郭陣營有提供7個不分區立委推荐名單，其實各黨各派也都有推薦名單，我們還是會走程序。柯透露，本來郭要推薦一個醫生，「我說我自己就是醫生，裡面也一大堆醫生，你說媒體人？拜託學姐也是媒體人」，所以那名單叫做多元性，我們有了就已經不需要，就是按照我們的需要去決定，「只要沒有什麼私心，按照SOP走出來都不會太奇怪」。
 

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