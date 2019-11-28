交通部首發月曆！內頁主題超繽紛　12/2起九大通路免費拿

▲交通部首發月曆，內頁主題都超繽紛。（圖／李宜秦攝）



記者李宜秦／台北報導

交通部投入87萬元經費、耗時4個半月，首度製作共5000份的「2020年交通月曆」，月曆照片採用公路、鐵道、氣象觀測站等交通相關內容，並加入溫馨小故事，如觀光局與俄羅斯插畫家卡佳合作，繪製彩繪觀光列車。交通部表示，民眾可自12月2日起至九大通路免費拿取。

交通部秘書室簡任秘書楊茂森表示，過去都是交通部各局處製作月曆，部裡從未製作，由於交通部長林佳龍不是交通人，對於生態保育、產業管理等都有不同以往的新理念，才會特別發想製作月曆，交通部自7月起公開招標，歷經4個半月、投入87萬元，終於製作完成。

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楊茂森表示，該份月曆將自12月2日、下周一起，於九大通路供應，包括火車站32處、郵局責任中心局19處、國道服務區15處、風管處13區、航空站9處、監理所7處、航務中心4處、國際商港4處、桃機1處，各通路均提供40到50份，共有4160份，剩餘的則將贈送給相關單位。

▲交通部首度發放2020年月曆。（圖／記者李宜秦攝）

楊茂森指出，交通部臉書粉絲團也舉辦抽獎活動，網友只要在12月2日答對粉絲團提出的3道問題，就會從答對的網友中，隨機抽取3名幸運兒，免費贈送交通部月曆1份。

楊茂森表示，2020年交通月曆有三大設計亮點，包括月曆主題、內頁展現、封面特色，月曆主題以12月份串起交通部運輸、通訊、郵政、觀光與氣象各業；內頁則以大圖呈現多項交通相關建設，如南迴公路高架橋、台中環線等，再以小圖呈現溫馨小故事，如陸蟹與石虎的生態保育、高山氣象站觀測人員秘辛、俄羅斯插畫家卡佳繪製的石虎插圖等。

而封面設計則以金黃色調帶出前瞻、進步意涵，頂部採用「破格」設計，向上提升的動勢象徵政策突破，2020符號相互串聯，代表交通部各單位業務緊密合作，書法線條則呈現造型順暢、具速度感的「無限」符號。

▲民眾可從12/2起到各大通路免費領取月曆。（圖／記者賴文萱攝）