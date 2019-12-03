【約瑟夫占星】12/04-12/10星座占星：天蠍注意小人　雙魚步入事業關鍵期

圖文／周刊王

和衷共濟，迷陣煙散

2019年倒數在即，回首全年自然災變不斷，政治局勢詭譎，鎂光燈下多有悲歡離合，但希望卻未曾真正遠離。本周隨木星正式移宮摩羯，關於來年如何實際突圍，浴火重生，皆由此刻開始，堪為深耕大立之年。此外，木星與逆行天王在本周末尾即將入相三合，國際或區域政壇風向轉為厚德載物，鳴金休兵，慰勞悼告不平不公情事，堪為隆冬最大驚奇。

此外，九日金星六合海王，且與土星與冥王星，亦是漸入合相，喜兆連連。影視大腕或是商業巨擘有個人佳訓，或是豪門婚事再出。消費則是沉寂多時的奢侈風情，谷底反彈。本周財經股匯有喜，更逢政府或是跨過巨型企業捎來冬季佳音，亞洲投資人耶誕節前必有豐收。

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本周星情排行

●摩羯座喜出望外總運最旺

●雙魚座心想事成事業最佳

●射手座厚積薄發財力最佳

●巨蟹座黃袍加身谷底推升



牡羊座 前程若繁花似錦

勢如破竹，本周牡羊坐擁天時地利還有人緣，職場役無不克，風光無限。曾經惡夢，今時透過努力全數化為美夢成真。正財與付出心力成正比，偏財有限。感情是踏上應許之地。

金牛座 花田錯譜點好事

一切唯心。12月伊始，金牛逢穿針引線運，事業能否錦上添花全賴本心所向。守護星九日起相位呈吉，更是心想事成。偏財運轉弱，仔細理財。感情是藍田日暖玉生煙。

雙子座 三合怎可缺人合

曲徑通幽，人前風光，背後辛酸怎好說，本周雙子關鍵字是人合，成敗皆因此所致。社交走跳或能面見重磅企業主，更有機會一躍龍門，馬上鍍金。偏財大好，可小賭怡情。感情是獨坐喘息。

巨蟹座 人品見厚積薄發

轉意換念，巨蟹下半年來逆風將停歇，職場轉型完成，心態轉善，各方資源救兵不絕。如何援引貴人看智慧，否則竹籃打水一場空。正財運天官賜財，偏財收心。感情是收一捧異域奇花。

獅子座 提心吊膽如履冰

眾矢之的，群星聚集奴僕宮，獅子日常順遂但身心皆疲，然而低迷走深之後必迎來反彈。日常留意風吹草動，以免不預期群起攻之。財運無奇，但桃花依然躲開。感情是眾裏尋他千百度。

處女座 激流泛舟才有趣

起手叫吃，本周處女遇強則強，職場上不怕挑戰，最憂無趣無聊。土星與冥王入相在即，須留意部分執著看不穿，是業力來找碴。偏財美，見好即收。感情運是二度蜜月，也宜求子。

天秤座 機關算盡太聰明

未雨綢繆，本周諸星入家宅宮，低調修身最好，休管他人，且守護星與土冥成相，天秤宜養晦或是修葺住家，忙裡偷閒休息。投資運有回報，正偏進財豐。感情是花若盛開，蝴蝶自來。

天蠍座 凱旋歸來無情雨

扶搖直上，天蠍本周職場運勢強棒，實力累積，當仁不讓。事業表現不俗。但相關溝通來往焦頭爛額，更有貴人變小人心寒之兆。正財落袋為安，票券兌現。感情是隆冬暖陽。

射手座 花開堪折直須折

天官賜財。射手強運為本月焦點，事業與正財引擎全開，更逢金木入財帛大運，切莫蹉跎好時光。自由業射手更是喜訊連連，佳作不斷，忌懶散。感情是從哪裡跌倒就從哪裡站起來。

摩羯座 嫣然笑貴人齊來

借力使力，本周摩羯能引動外力突破重圍，更有機緣能因勢利導，以小博大，貴人機運不絕，羨煞其他諸星。唯一提醒凡事欲速不達，忌諱躁進。理財可聆聽直覺。感情是先公後私。

水瓶座 養兵千日一時用

靜看冬雪，水瓶本周休管外界局勢幻化，工作好整以暇直到年末。職涯險中傳捷報，曾經努力下自成蹊，更有積累桃花貴人襄助。正財或有曾經借貸抵押結清還款。感情是梅花不畏霜寒。

雙魚座 進一步海闊天空

謀定後動，雙魚步入年度事業關鍵期，切莫隆冬貪懶，走跳或是跨域合作正是最佳時刻。此外差旅運也佳，宜動不宜靜。財運是人脈通金脈，偏財有方。感情是路途上桃花開。

約瑟夫的寶藏地圖：https://www.facebook.com/mondedejoseph/