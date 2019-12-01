倫敦清晨「巨響震屋」　2戰機追蹤失聯民航機發出音爆

▲英國颱風戰機。（示意圖／非本文所指軍機／翻攝自英國國防部）



實習記者賴韻如／台北報導

英國倫敦警察以及哈特福郡消防局於今（1）日清晨約4點半左右，接獲到大批民眾報案，指出倫敦北部地區傳出「巨大爆炸聲響」，房屋晃動，但當局於事後證實並無任何事故，爆炸聲主要是因颱風戰鬥機產生的音爆。

Nice to get woken up by a #sonicboom in Cambridge ...



(Video exited to remove number plate) pic.twitter.com/cZcNK5PfXn — Andrew Holding (@AndrewHolding) 2019年12月1日

據英國《太陽報》報導，許多網友紛紛在推特上寫道，凌晨4點20分突然有一聲巨大的爆炸聲響把他們吵醒，隨後便緊接著傳出警笛聲。警察於事後趕緊解釋，「整個倫敦北部及周邊地區聽到的爆炸聲響，其實是英國皇家空軍的軍機所產生的音爆，所以大家無需擔心。」

報導說，皇家空軍2架颱風戰鬥機從東部林肯郡起飛，追蹤一架一度失聯的波音767-300，可能是戰機加速至超音速時產生「音爆」現象。稍後，失聯的民航機恢復通訊，戰機隨即返回基地。

報導指出，英國倫敦橋於在29日下午2點左右才發生隨機攻擊事件，嫌犯宣稱要發動恐怖攻擊，身上穿著炸彈裝置並隨機用刀子攻擊路人，造成2人傷重不治，3人受傷；隔天，餘孽未盡的伊斯蘭國（IS）透過旗下阿瑪克通訊社（Amaq）表示，該起恐攻事件正是IS成員所犯下，但未拿出任何證據證明。