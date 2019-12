倫敦清晨「巨響震屋」　2戰機追蹤失聯民航機發出音爆

▲英國颱風戰機。(示意圖/非本文所指軍機/翻攝自英國國防部)



實習記者賴韻如/台北報導

英國倫敦警察以及哈特福郡消防局於今(1)日清晨約4點半左右,接獲到大批民眾報案,指出倫敦北部地區傳出「巨大爆炸聲響」,房屋晃動,但當局於事後證實並無任何事故,爆炸聲主要是因颱風戰鬥機產生的音爆。

Nice to get woken up by a #sonicboom in Cambridge ...



(Video exited to remove number plate) pic.twitter.com/cZcNK5PfXn