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高年級實習生真實版！用設計改變高齡世界　台日典範同步展出

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▲▼台灣創意設計中心與神戶設計創意中心合作，以「高齡者議題」為首波設計交流，展出兩地透過設計協助高齡社會的典範成功案例（圖／台灣創意設計中心提供）

▲日本神戶「歐吉桑麵包」帶給高齡者更多與外界接觸的機會。（圖／台灣創意設計中心提供）

記者林育綾／台北報導

「設計」除了可以讓生活變得更有創意，也能改變社會！台灣創意設計中心與神戶設計創意中心合作，以「高齡者議題」為首波設計交流，展出兩地透過設計協助高齡社會的典範成功案例；近來該展移師至台北在松山文創園展出。從展覽的實例中可以發現，彷彿是電影《高年級實習生》真實版，許多高齡人士從失去方向到重新找回重心，不只是發揮自我，也協助了年輕一代。

▲▼台灣創意設計中心與神戶設計創意中心合作，以「高齡者議題」為首波設計交流，展出兩地透過設計協助高齡社會的典範成功案例。（圖／記者林育綾攝）

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▲此次台灣典範的7個案例之一，「高年級設計師」媒合銀髮族，打造多種情境的熟齡服裝新風格。（圖／記者林育綾攝）

神戶設計創意中心每年都舉辦「LIFE IS CREATIVE」特展，成為國際間設計盛事，也成為全球城市觀摩學習的對象。「設計」在神戶市就像風、水、土與種子的關係，不單是地方振興的最佳策略，更豐富市民生活的價值，在當地每個人都有著共同的目標「打造全新的神戶」。而聯合國更早在1970年代，就透過設計解決第三世界國家所面臨的環境危機，萌生出「為社會設計」(social design)的概念。

▲▼台灣創意設計中心與神戶設計創意中心合作，以「高齡者議題」為首波設計交流，展出兩地透過設計協助高齡社會的典範成功案例。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣與神戶設計創意中心合作，以「高齡者議題」為首波設計交流，展出兩地透過設計協助高齡社會的典範成功案例。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣創意設計中心與神戶設計創意中心合作，以「高齡者議題」為首波設計交流，展出兩地透過設計協助高齡社會的典範成功案例。（圖／記者林育綾攝）

今年神戶以「高齡者議題」為主軸，台灣創意設計中心也與其交流合作，引薦國內7個先進案例赴日於「2019 LIFE IS CREATIVE」展出，在當地獲得極大迴響！如今台創中心也邀請該展移師台北，在松山文創園區「台灣設計館」06展區展出特展精華。展覽以「+CREATIVE」為概念貫串，強調神戶人民如何發展獨一無二的創造力，同時也將台灣的典範案例共同展出。

▲▼台灣創意設計中心與神戶設計創意中心合作，以「高齡者議題」為首波設計交流，展出兩地透過設計協助高齡社會的典範成功案例。（圖／記者林育綾攝）

▲「Free Day喘息旅遊」針對長期照顧失能、失智長輩的家庭，打造全家一同出遊。（圖／記者林育綾攝）

此次台灣典範的7個案例，包括「Free Day喘息旅遊」針對長期照顧失能、失智長輩的家庭，打造全家一同出遊；而「聊癒點心舖」則以聊替代療，賦予輔療新意義。另外青銀共創的「高年級設計師」媒合銀髮族，打造多種情境的熟齡服裝新風格；「食憶」讓長輩們的故事跟手藝能被廣為流傳，各自端出拿手好菜與食客分享；「不老騎士」鼓勵高齡人也勇敢逐夢。

「好好園館」打造讓年輕人的活力與長者跨世代交流的完美社區，落實活到老、學到老的目標。「old yes」替行動不便的高齡者及獨居老人提供服務的等等精彩案例。而神戶當地知名的案例包括「歐吉桑麵包」、「大人的洋裁教室」，此次也一同來台共同展出。

▲▼台灣創意設計中心與神戶設計創意中心合作，以「高齡者議題」為首波設計交流，展出兩地透過設計協助高齡社會的典範成功案例。（圖／記者林育綾攝）

▲「食憶」讓長輩們的故事跟手藝能被廣為流傳。（圖／記者林育綾攝）

其中「食憶」團隊分享，有一位女士因老公、孩子都不在身邊，一度生活失去了方向，直到加入該計畫後找到了重心，不但有重新發揮自我的機會，也交到了朋友；甚至還有同一間學校畢業的學姊學妹，失散多年後在這裡重逢。

而「高年級設計師」團隊也分享，在服裝設計這領域裡有不少退休人士，其實都還具有能力與經驗，當他們因為這個計畫，重新與市場上的現職設計師、技職學院的年輕人共同合作，發現仍有許多空間可以發揮，還能分享自身的市場與實務經驗，補足學校比較缺乏的部分，達到世代共榮。

▲▼台灣創意設計中心與神戶設計創意中心合作，以「高齡者議題」為首波設計交流，展出兩地透過設計協助高齡社會的典範成功案例（圖／台灣創意設計中心提供）

▲平易近人的防災包，讓大人小孩都想收藏。（圖／台灣創意設計中心提供）

另外神戶市在1995年經歷阪神大地震後，市民對於天災預防的概念相當先進，尤其神戶設計創意中心更梳理及整合世界上優異災害預防觀念的平台，企圖讓全世界的創作者、公民、NPO、政府、企業共同創作及分享。

2013年舉辦「EARTH MANUAL PROJECT展」，邀請亞洲各國創作者共同災害預防工程說明書，從此延伸4個企劃：針對兒童規劃「Red Bear Survival Camp」，以露營方式教育學齡兒童在野外求生、逃難或救災等技能；應對在家避難的情況，與東京瓦斯公司合作防災啟蒙活動「Save Yourself」；與設計人共同研發的「地震ITSUMO入門用品包」；與無印良品合作「日常中的萬一」企劃。這些聚焦於開創性的災害預防教育活動及援助企劃，突破一般嚴肅的政令宣導，每一種道具與文宣都相當可愛，受到大小朋友喜愛。

台創設計中心也宣告，明年即將升格為設計研究院，更期望以設計來驅動創新、改變社會，提出整合性的解決方案。對於天災，聯合國國際減災策略組織曾把台灣評為「高度風險區域」，世銀全球危機分析報告也曾指出台灣「易受侵襲的程度為世界第一」。根據科技部國研院科政中心今年7月調查結果顯示，「災害議題」是台灣民眾關心的前5大議題群組之一，因此期待藉由神戶防災專業及案例，促動台灣產官學界及市民有著共同的目標，從中學習設計思考，透過集思廣益，發展出城市獨有的創造力。

LIFE IS CREATIVE
設計改變社會-神戶的創造力 Design Changes Society- KOBE

時間 | 2019/12/3-2020/2/23 每週二至週日09:30 - 17:30
票價 | 150元(全票)/100元(學生票、團體票、松菸口會員票)
地點 | 台灣設計館06展區 (松山文創園區松菸口)

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