小4數學作業「數1億粒米」！家長全傻眼　老師：數完裝袋帶到校

▲1億粒米到底要怎麼數出來？（圖／shutterstock）

圖文／周刊王

有些老師希望能增進家長與學生之間的互動，會出一些作業希望家長陪同孩子一起完成，但有些作業真的讓家長聽了都傻眼！中國廣東佛山市某小學的數學老師出了一項作業，要小四的學生回家「數1億粒米」，裝袋帶來學校，老師表示這項作業的本意，是希望父母可以和孩子一起實踐操作。

根據陸媒報導，佛山市某國小的一名數學老師在班上群組出了一項作業，「各位家長，今晚數學作業有一項是數1億粒米粒的，辛苦家長們督促孩子們完成。」家長聽完全都傻眼，1億粒米到底要怎麼數出來？老師卻回應「一粒一粒數」，家長們在反問老師數完是否要拍照，老師竟要求「明天用食物袋裝好帶回學校」，家長估算了一下，1億粒米約要裝「12袋左右」，要帶到學校根本強人所難，老師後來才改口不用帶到學校，但還是要數完。

▲老師在群組回應家長提問。（圖／翻攝自《虎撲論壇》）

有網友估算了數1億粒米到底要花多少時間，若是不吃不睡一直數，最少要花1年的時間，讓網友相當疑惑怎麼會出這樣的作業，「這是什麼作業？」、「老師閒著沒事做？」該名老師事後表示，出這項作業本意是想讓家長陪同孩子一起實踐。

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