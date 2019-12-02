大選撞大學生期末考影響年輕投票率　民進黨喊：彈性調整考試時間

▲民進黨中央呼籲學生回鄉投票。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

針對2020大選投票日，正好碰到部分大專院校期末考。對此，民進黨2日舉行記者會，呼籲在不影響學生受教權及教職員行政作息下，應彈性調整期末考時間，讓師生的投票權益不受影響。

民進黨青年部主任吳濬彥表示，在不影響學生受教權及教職員行政作息的情況下，青年部鼓勵學校應彈性調整期末考時間，讓師生的投票權益不受到影響，從經濟面角度來看，如果調整期末考的時間，學生不用在1月11日投票日當天舟車勞頓返鄉投票後，又要回到學校參加期末考，等到過年再返鄉一次，這樣除了省下時間，也省下金錢，應該是普遍社會大眾都認同的。

吳濬彥說，如果遇到期末考難以回家，間接損害了在學學生之投票權益，這是不分黨派都可能碰到的問題，青年部過去常聽到在學學生在居住地跟求學地間往返的困難，以及更積極想要參與公共事務的理想，不理解為什麼青年返鄉投票就是特定政黨在催票。

他強調，年輕人都有自主性，知道要支持甚麼樣的候選人，台灣社會面臨少子化、高齡化的現狀，只要在合情合理的情況下，讓年輕人減少社會負擔、參與政治，應該是社會的高度共識。

青年入陣學員大學生代表嚴捷表示，身為一位大學生，非常感謝教育部的呼籲，自己有很多同學對政治都有想法，現在礙於時間卻可能沒辦法投票，這是相當遺憾的，調整期末考時間確實是好的，讓更多年輕人投票，也讓政治人物當選更有正當性、代表性。

學生代表李易修則說，讓大學生返鄉投票，提高青年投票率，跟是藍是綠完全沒有關係，在民主社會裡，若投票率提升，政治人物的正當性也會增加。返鄉投票除了物理上更接近與家鄉、家人之間的距離外，也能夠拉近公民社會與政治的距離，在民主社會中的每一個人都有權表達意見，讓想法有機會付諸實行。

▼民進黨中央呼籲學生回鄉投票。（圖／民進黨提供）

