全球首例！紐西蘭繁殖「環保羊」　每年降低1%甲烷排放量

▲「環保羊」的繁殖預計每年減少1％的甲烷排放量。（圖／路透社）

實習記者施怡妏／綜合報導

紐西蘭畜牧業產生的溫室氣體，約佔全國總排放量的三分之一，牛羊肉業者協會（Beef and Lamb New Zealand）與畜牧業溫室氣體研究小組合作，正在進行全球第一個「環保羊」的基因計畫，鼓勵業者繁殖甲烷（CH4）排放量較低的綿羊。

根據《衛報》報導，在紐西蘭羊與人類的比例大概為6:1，為了解決環境氣候問題，牛羊肉業者協會與畜牧業溫室氣體研究小組合作，利用「育種價值」（breeding value）進行評估。普羅菲特（Russell Proffit）家中飼養公羊超過40年，並在20年前開始繁殖「環保羊」，他表示「我有參與甲烷排放量的測試，我相信一隻身體健康，狀態良好的動物可以產生較少的甲烷。」

接受測試的綿羊會被安排在室內待50分鐘，先後進行兩次的氣體排放量測量，中間間隔要超過14天。得到的數據會與其他的遺傳資料計算出「甲烷育種價值」，並且在兩年的時間內，找出產生較少甲烷的公羊用來繁殖。

田園溫室氣體研究聯盟（PGGRC）總經理阿斯平（Mark Aspin）表示，推出這一項透過基因繁殖的綿羊，「可以為紐西蘭的綿羊業者提供一款實質的工具，降低畜牧業產生的溫室氣體」，這是全球首例。目前為止，農民唯一的選擇就是提高整體耕作效率，來降低排放氣體。

這項繁殖計畫預計可以在每年降低1%的排放量，同時不會對農業產生負面的影響。阿斯平表示，飼料是造成甲烷排放的最大因素，目前團隊正在研究新品種的飼料，可以減少甲烷的產生。

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