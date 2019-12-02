桃園狼師女廁裝密錄器　芳香劑「露出電線」被抓包！他秒刪畫面

▲男狼師在學校女廁內芳香劑盒裝設密錄器。（圖／警方提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市驚傳某國中部單身男導師在學校女廁芳香劑盒內裝設密錄器，偷拍如廁畫面，一名女學生在11月29日上廁所時，發現芳香劑盒露出電線覺得可疑，打開一看赫然發現藏有密錄器，並向校方報告才揭露這名狼師惡行，校方也召開會議立即將該名狼師停職，警方接獲報案後，帶回密錄器、電腦硬碟等相開物證，正追查有無其他受害學生或老師。

▲因密錄器電線露出，被女學生發現而揭露狼師惡行。（圖／警方提供）

警方調查，該名女學生上廁所時，發現芳香劑盒有奇怪的電線露出，一時好奇將芳香劑盒打開來看，竟然發現裡頭有一具奇怪的機器，直覺認為就是用來偷拍的密錄器，並立即向學校報告。於是校方派員到女廁檢查，果然在芳香劑盒內看到無線發射系統的密錄器。

▲警方查扣密錄器、硬碟等相關證物追查。（圖／警方提供）

由於密錄器中記憶卡並沒有任何影像，於是再調出女廁前的監視器畫面時，才發現這名男老師曾進出女廁所，該名男老師見東窗事發也主動承認是他所裝設，但只放了一個小時。校方馬上召開性平會議程序調查，決議將該名男老師停職等候調查，也向桃園市教育局校安通報，另輔導受驚嚇女學生，通知家長處理經過，並向警方報案。

校方表示，該名男老師單身在校服務五年，期間沒有不良紀錄，事發後學校也很驚訝。由於男老師所使用的密錄器，是採用無線發射系統，記憶體內沒有發現畫面，警方並查到該名老師接收發射訊號的電腦硬碟中，也沒有發現相關畫面，研判應該是事發後，男老師將所有畫面刪除，目前扣密錄器、記憶卡、硬碟等證物，並請來相關專業人士追查，同時訪查是否有受害女學生或女老師，全案也依妨害秘密罪將男老師函送法辦。

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