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杭州直擊／要回家了！　高以翔水晶棺送往上海...粉絲淚崩追喊「不要走」

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▲▼高以翔靈車駛出杭州殯儀館。（圖／記者陳政錄攝）

▲載運高以翔遺體的靈車駛出杭州殯儀館。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄、蔡紹堅／杭州—上海連線報導

終於要回家了！男星高以翔11月27日凌晨錄製節目猝死，享年35歲，今（12月2日）凌晨，水晶棺木從杭州殯儀館運出，正式踏上返鄉之旅。據悉，他將搭上中午航班，從上海返回台灣。在載運遺體的箱型車駛出杭州殯儀館時，現場超過30位粉絲的眼淚立刻潰堤，紛紛追上哭喊「以翔，不要走。」

▲▼高以翔靈車駛出杭州殯儀館。（圖／記者陳政錄攝）

▲粉絲們齊聚在冰櫃外頭等候，目送載運高以翔遺體的車輛離開，最後更控制不住情緒，追上哭喊不要走。（圖／記者陳政錄攝）

約清晨4點40分，在浙江衛視和陪同人員、親屬車輛駛入後，載運高以翔棺木的黑色廂型車緩緩駛入杭州殯儀館冰櫃大門內，安保人員開始維護秩序，並要求粉絲不要拍攝冰櫃內情形，給予逝者應有的尊重，因此粉絲們僅在車輛於5點駛出冰櫃大門後，拿起手機紀錄「高以翔」最後的身影。

在低溫僅7度的早晨，等待一整晚的超過30位粉絲們，眼淚紛紛潰堤，儘管保安人員提醒大家注意安全，但他們仍追出大門口並哭喊，「以翔，不要走。」最後目送靈車離開。

高以翔宣傳電視劇《遇見王瀝川》。（圖／ETtoday資料照）

▲大陸粉絲多以電視劇《遇見王瀝川》愛上高以翔。（圖／ETtoday資料照）

高以翔錄製大陸浙江衛視節目《追我吧》猝死後，由台灣經紀公司老闆丘秀珠和丈夫王鈞陪同家屬處理後事，按經紀公司聲明，2日下午遺體就會回到台灣，傍晚後會由機場移靈至台北第一殯儀館，靈堂將設置在金寶軒。

目前，高爸爸和高媽媽等，均已回到台灣，為寶貝兒子高以翔的後事做準備，火化後高將長眠於金寶山。有關高以翔長眠地，製作人王鈞回應《ETtoday星光雲》表示，會選在金寶山，「高爸爸是有以前的印象，他曾經去過。」

▲▼杭州直擊／高以翔粉絲聚千燈河　想組團赴金寶山「再見王瀝川」。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲高以翔粉絲在杭州殯儀館擺上花束燈海，低頭默哀並傳達心中的思念。（圖／記者陳政錄攝）

【高以翔猝逝相關新聞】請點此

據了解，金寶山有豪宅規格，墓園佔地廣闊，24小時皆有工作人員巡視維護，管理費因塔位級別各有不同，不少已故名人包括鄧麗君、嚴凱泰、李天祿都選擇長眠於此。

回到杭州殯儀館現場，即使夜間低溫下探7度，仍不斷有粉絲前來送花、守候，到高以翔水晶棺移出時，安保人員築起人牆，現場超過30位粉絲站在一旁目送，眼眶泛紅不時拭淚，就是為了能親眼送他回家，希望高一路好走，「因為如果錯過這次，以後再也沒有機會了」，他們除了杭州本地人，也有從河北、四川、山西等地特地趕來的粉絲。

▲▼高以翔靈車駛出杭州殯儀館。（圖／記者陳政錄攝）

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