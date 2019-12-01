國民黨屏東縣總統立委競選總部成立　韓國瑜：希望國民黨重新拿回執政權

▲國民黨屏東縣總統立委競選總部成立聯合造勢晚會，1日晚上在屏東市慈鳳宮前舉行，現場湧入近3萬人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨屏東縣總統立委競選總部成立聯合造勢晚會，1日晚上在屏東市慈鳳宮前舉行，總統參選人韓國瑜親自授戰旗給屏東競選總部主委王進士．山地原住民立委參選人章正輝、屏南立委參選人周佳琪、屏北立委參選人葉壽山，希望2020這場選戰國民黨能重新拿回執政權，屏東立委能揮出漂亮的全壘打。

▲▼左起葉壽山、韓國瑜、周佳琪、章正輝。



下午6時，戰鼓擂動，旌旗飛揚，二萬多名觀眾齊揮舞手中小國旗海，造勢晚會在氣氛沸騰中展開。藝人翁立友真情演唱「堅持」，獻給所有參選人和支持者。競選總部主委王進士、高雄市副市長李四川、洪東煒、國民黨祕書長曾永權、屏東縣議長周典論及山地原住民立委參選人章正輝、屏南立委參選人周佳琪、屏北立委參選人葉壽山都逐一上台向選民請託，懇請選民選票集中，才能發揮手中神聖一票的價值，讓立法院成為真正清流的民主殿堂，而非一言堂。

▲歌手翁立友到場挺葉壽山。

在台中市前市長長胡志強上台致詞時，現場湧入近三萬人潮。胡志強說，早在2007年擔任台中市長時，就和當時屏東市長葉壽山合作，舉辦「用心蕉朋友」，協助促銷生產過盛的屏東香蕉，兩人交情深厚。而這次國民黨在屏東提名的立委候選人，不但年輕，學經歷豐富，重要的是人品好，值得信賴，這比什麼都重要。

韓國瑜助講戰將謝龍介雖然已「無聲」，還是用道地的閩南語俚語，把民進黨各種黑韓怪招，戲而不謔一一戳破，和民眾互動熱絡。

晚上8時，韓國瑜在前往慈鳳宮參拜後，與立委參選人團結大進場，依舊是萬頭鑽動，拍照、握手、歡迎、推擠，熱情沸騰。韓國瑜上台後除一一授戰旗給屏東競選總部，以及章正輝、周佳琪、葉壽山三位立委參選人戰旗，懇請屏東鄉親大團結，只要台灣尾全壘打，台灣就可以翻轉，2020是台灣關鍵的一年。

韓國瑜說，傾聽民意第一站從屏東開始，45天又回到屏東，他握好多手，看好多眼睛，體會好多人的表情，了解人民已經悶太久了太苦了，民進黨要什麼人民知道，但人民要什麼民進黨不知道，其實就是安居樂業。他向屏東鄉親保證，已對媽祖發誓，只要國民黨重新贏回執政，國會過半，一定會苦民所苦，全力拼經濟，教育下一代。晚會最後在中華民國頌、愛你一萬年的勝利大合唱聲中結束。

►IG激推單品來了！「平價版青春露」超狂價快殺