29歲富翁捨名牌拒喝星巴克　3年前擁百萬美元今年才買平民電動車

▲影片取自Youtube／Graham Stephan



實習記者周依儒／綜合報導

29歲的美國Youtuber格拉漢（Graham Stephan）靠著經營Youtube頻道，分享自己投資房地產的經驗，吸引了122萬人訂閱。同時他的月收入竟高達22萬美元（約台幣670萬元），2019年收入預估為160萬美元（約台幣4880萬元），年紀輕輕便成為千萬富翁。

根據CNBC報導，格拉漢從小就不喜歡花錢，因此總能存下大約99%的收入，除了不太花錢外，他也拒絕在咖啡和名牌服飾上花錢。格拉漢表示，星巴克和一些地方的咖啡價格非常荒謬，因此只在Smart＆Final超市裡面買，不但可以得到一半的價格，且每天只需要花20分美金（約台幣6元）就能喝到咖啡。

對於許多人喜愛的名牌服飾，格拉漢則說，「我完全不能理解為什麼要買Gucci的鞋子，因為我可以去Aldo、H&M和Call It Spring之類的地方，用大約百分之一的價格就能買到類似款。」

▲Graham Stephan年紀輕輕就成為千萬富翁。（圖／取自facebook／Graham Stephan）



另外，格拉漢平常也僅在Trader Joe's和一些平價超市內購買雜貨來省錢，如果不得已要出去吃飯時，他也會和女友共享一份餐點。不過除了這些生活上的小事以外，格拉漢也出租了自己的雙層公寓的一半，幫自己再創造一份收入。

格拉漢26歲時就存到100萬美元，直到今年4月才購買了一輛號稱「平民電動車」的特斯拉（Tesla）Model 3代步，但他卻認為這輛車是免費的，因為製作了一支關於購買這輛車的影片，而影片的收入也正好和這輛汽車的費用（3.5萬美元起跳）打平。格拉漢承認自己在儲蓄方面「非常極端」，不過他也感到非常自豪表示「沒人比我節儉」。

格拉漢補充說，要成為百萬富翁不難，不需要很節儉也不需要一天工作12小時，只要找到一條屬於自己的方式，並做一些不同於大家在做的事即可。

▲影片取自Youtube／Graham Stephan