　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

29歲富翁捨名牌拒喝星巴克　3年前擁百萬美元今年才買平民電動車

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲影片取自Youtube／Graham Stephan

實習記者周依儒／綜合報導

29歲的美國Youtuber格拉漢（Graham Stephan）靠著經營Youtube頻道，分享自己投資房地產的經驗，吸引了122萬人訂閱。同時他的月收入竟高達22萬美元（約台幣670萬元），2019年收入預估為160萬美元（約台幣4880萬元），年紀輕輕便成為千萬富翁。

根據CNBC報導，格拉漢從小就不喜歡花錢，因此總能存下大約99%的收入，除了不太花錢外，他也拒絕在咖啡和名牌服飾上花錢。格拉漢表示，星巴克和一些地方的咖啡價格非常荒謬，因此只在Smart＆Final超市裡面買，不但可以得到一半的價格，且每天只需要花20分美金（約台幣6元）就能喝到咖啡。

對於許多人喜愛的名牌服飾，格拉漢則說，「我完全不能理解為什麼要買Gucci的鞋子，因為我可以去Aldo、H&M和Call It Spring之類的地方，用大約百分之一的價格就能買到類似款。」

▲Graham Stephan年紀輕輕就成為千萬富翁。（圖／取自facebook／Graham Stephan）

▲Graham Stephan年紀輕輕就成為千萬富翁。（圖／取自facebook／Graham Stephan）

另外，格拉漢平常也僅在Trader Joe's和一些平價超市內購買雜貨來省錢，如果不得已要出去吃飯時，他也會和女友共享一份餐點。不過除了這些生活上的小事以外，格拉漢也出租了自己的雙層公寓的一半，幫自己再創造一份收入。

格拉漢26歲時就存到100萬美元，直到今年4月才購買了一輛號稱「平民電動車」的特斯拉（Tesla）Model 3代步，但他卻認為這輛車是免費的，因為製作了一支關於購買這輛車的影片，而影片的收入也正好和這輛汽車的費用（3.5萬美元起跳）打平。格拉漢承認自己在儲蓄方面「非常極端」，不過他也感到非常自豪表示「沒人比我節儉」。

格拉漢補充說，要成為百萬富翁不難，不需要很節儉也不需要一天工作12小時，只要找到一條屬於自己的方式，並做一些不同於大家在做的事即可。

▲影片取自Youtube／Graham Stephan

ET快訊
吳敦義表態！「2條件下」願意爭取立法院長寶座
黃國昌踢爆砂石關說案　李佳芬彰化造勢取消「氣喘發作」
高以翔猝死「另有原因」！醫曝致命2條件全吻合
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

暴徒闖校園仍手榴彈　菲警捨己救人　肉身壓彈殉職

日本表情符號「偷藏性暗示」　老外看了太害羞：汗滴是男人都懂

5旬男猝死球場！心臟手術休息3年重拾羽球拍　4強賽突病發倒地亡

公寓冰箱藏妻子屍體！　丈夫前一天帶2兒離開澳洲逃回四川

29歲富翁捨名牌拒喝星巴克　3年前擁百萬美元今年才買平民電動車

吃完香蕉別丟皮！2色各有功效　澳洲營養師曝：綠皮有助睡眠

新娘邀歷任男友喝喜酒　老公在旁露出「尷尬又不失禮的微笑」

逝者貼身物品縫製成回憶熊！蘇格蘭女有愛　珠寶骨灰可加上去

超巨型黑洞「LB-1」質量比太陽重70倍　天文家：銀河系內不可能存在

墨西哥網紅挑戰「世界最辣辣椒」　流淚乾嘔友人以為「做效果」

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

陳意涵當街加入廣場舞　跳完撒嬌老公：我是不是很厲害

29歲富翁捨名牌拒喝星巴克　3年前擁百萬美元今年才買平民電動車

吃完香蕉別丟皮！2色各有功效　澳洲營養師曝：綠皮有助睡眠

新娘邀歷任男友喝喜酒　老公在旁露出「尷尬又不失禮的微笑」

逝者貼身物品縫製成回憶熊！蘇格蘭女有愛　珠寶骨灰可加上去

超巨型黑洞「LB-1」質量比太陽重70倍　天文家：銀河系內不可能存在

墨西哥網紅挑戰「世界最辣辣椒」　流淚乾嘔友人以為「做效果」

階級歧視從小學開始！男童遭同學譏「全乞丐」落淚　租房錯了嗎？

軒郁靠大數據創新銷售　台灣膜王楊尚軒榮獲「台灣百大MVP經理人」

「勢」不過三！阿里巴巴今在港股下跌2.75%　結束連漲三日蜜月行情...陸港股市也都跌

若國民黨單獨過半、黨內支持　吳敦義表態願爭取立法院長寶座

當你的人生是一本書，翻閱《總有一天你會懂》　看盡6個成長階段的喜樂哀愁

第一次跟女神約會！他臨走前被揪「上來坐坐」興奮答應…2小時後報警

中信盃黑豹旗／變化球克敵　高苑陳委聖「抗寒」無失分

中職／統一獅等待補強戰力　觀望各隊釋出名單

太陽花馬英九等4人挨控殺人未遂　原告提2主張：非活動、無攻佔

【廣編】動作要快！大型車輛行車視野輔助系統補助只到年底

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

新奇熱門新聞

新娘邀歷任男友吃喜酒

超巨大型黑洞「LB-1」　比太陽重70倍

29歲富翁捨名牌　3年前擁百萬美元今年才買車

挑戰最辣辣椒　網紅咬下後流淚乾嘔

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

2色香蕉皮不同功效　澳營養師：綠皮助眠

世界最長單字　189819字母組成

貼身物縫製成回憶熊　珠寶、骨灰可加上去

舊金山Airpods掉滿大街小巷　路人蹲下撿傻眼

穿脫衣大不同　他們肉體藏驚人美

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

台灣好熟悉　日人：真的出國了嗎

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

更多熱門

相關新聞

少打一個繩結　美攀岩家墜300米

少打一個繩結　美攀岩家墜300米

全球知名的31歲美國徒手攀岩家哥布賴特（Brad Gobright），與同伴27日到墨西哥小波特雷羅山（El Potrero Chico）的光明之路（El Sendero Luminoso）攀岩，卻在下降時因忘打一個繩結而墜落身亡，同伴雅各布斯（Aidan Jacobse）僅受了輕傷。

惡男把5月大女嬰抓起來搖晃致死

惡男把5月大女嬰抓起來搖晃致死

沒綁救命繩結　攀岩手墜300公尺身亡

沒綁救命繩結　攀岩手墜300公尺身亡

南加州下雪助滅野火　迎白色感恩節

南加州下雪助滅野火　迎白色感恩節

人生最後乾杯　癌父喝酒燦笑離世

人生最後乾杯　癌父喝酒燦笑離世

關鍵字：

北美要聞富翁youtuber房地產gucci星巴克

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

《爸爸去哪兒》張亮一早投震撼彈「2年前就離婚了」

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

黑男女友深V開到肚臍「左胸冒咖啡色陰影」！

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

韓國瑜切割李佳芬稱「當時不認識」…網打臉：韓冰早就出生

更多

最夯影音

更多
每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面