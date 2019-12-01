美軍首位女性陸戰偵察員　訓練過程超刻苦「錄取率僅兩成」

▲美國海軍陸戰隊。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

美國海軍陸戰隊近日出現首位女性下士艾莉克莎（Alexa Barth）。據悉，艾莉克莎通過了美軍的「基礎偵查訓練課程」（Basic Reconnaissance Course簡稱BRC），於11月結訓，將會在明年加入美國陸戰隊加州的第一偵察營，同時，她也是美軍首位的女性陸戰隊偵察員。

根據Buissness Insider報導，美軍自從2016年起開放女性報名海軍陸戰隊的偵察員，但在任職前必須先通過BRC的測試。然而，美國海軍陸戰隊教育訓練司令部的發言人泰瑞莎（Teresa Ovalle）表示，直到艾莉克莎出現之前，都尚未有任何女性報名並且通過測試。

據悉，在進行BRC之前，還得先通過一個名為偵察訓練和評估的計劃，才能取得訓練資格。從去年10月起到今年的9月底，一共有695個人報名想成為陸戰隊偵察員，

泰瑞莎表示，695名陸戰隊隊員經過評估後僅有309人取得接下來的訓練資格，而在55天的訓練過程中則會加強游泳、水陸適應能力、負重跑和巡邏偵查等技能，在最後時，只有60%到75%的人能夠留下來並成為陸戰隊偵察員。

陸戰隊偵察員主要從陸上或是空中偷偷潛入行動中，監視、獲取敵方資料或是進行小規模的突襲，由於任務艱鉅，因此也被稱為「指揮官的耳朵」。