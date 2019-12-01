美國精緻拱門遊客墜落意外！　疑路滑失足2死1傷

▲出事的精緻拱門（Delicate Arch）。（圖／翻攝自維基百科）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國猶他州拱門國家公園（Arches National Park）知名地標精緻拱門（Delicate Arch）29日傳出跌落意外，造成2死1傷慘劇。警方表示，墜落原因可能是步道濕滑導致，出事3人均來自加州並有親屬關係，詳細狀況仍在調查中。

據《福斯新聞》報導，猶他州格蘭德郡（ Grand County）警方表示，三人在29日早上7點半，跌落精緻拱門（Delicate Arch）下方沙丘區，一名65歲男性及一名60歲女性不幸死亡，另名倖存的30歲男子被救護直升機送往鄰近的摩押地區醫院（Moab Regional Hospital）急救。

國家公園首席護林員布朗（Scott Brown）表示，墜落原因尚不明確，但當時步道濕滑很可能是原因之一。公園官員則在一條推文中說，冬季氣候造成步道潮濕易滑，提醒遊客要謹慎行走。

意外發生後，精緻拱門一度關閉，並在當天晚上重開。據公園服務處表示，精緻拱門是猶他州著名地標，也是世上最著名的地質景觀之一，然而這條長三哩、480呎高的步道看似很近，經常被遊客所低估，以致護林員經常要出動營救這些低估步道難度的人。

拱門國家公園保存了超過2000座天然岩石拱門，精緻拱門便是其一，由砂岩組成，因受長時間風蝕卻屹立不倒而形成，也是猶他州的車牌圖案之一。

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