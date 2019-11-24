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桃園老婦晨運倒臥血泊中　暖警及時救援挽回一命

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▲老婦晨運倒臥血泊中。（圖／龍潭警分局提供）

▲老婦晨運倒臥血泊中。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市93歲吳姓老婦24日晨運時不慎跌倒，並傷及頭部而倒臥血泊中，警方據報趕抵現場，發現該名老嫗頭部鮮血直流，立即趨前叫醒已經昏迷的她，並從巡邏車上拿出毛巾幫忙止血做初步救護，且通報消防救護人員緊急到場協助處置送醫，及時挽回寶貴生命。

▲▼巡警及時救援並幫忙頭部止血。（圖／龍園潭分局提供）

▲▼巡警及時救援並幫忙頭部止血。（圖／龍園潭分局提供）

▲▼巡警及時救援並幫忙頭部止血。（圖／龍園潭分局提供）

警方表示，龍潭分局石門派出所警員張貴淵、江薇及陳欣妤等3員，於清晨擔服巡邏勤務，在6時50分許接獲民眾報稱在龍潭區永和路旁有1名年邁老嫗倒地受傷躺在地上大灘血跡中，且不斷的呻吟後即昏迷，經員警隨即趕赴處理，到達現場時發現該名老嫗頭部鮮血直流，立即趨前叫醒已經昏迷的她，女警江薇並從巡邏車上拿出毛巾幫忙止血做初步救護。

警員張貴淵則立即通報救護車到場協助救護送醫，同時利用附近廟宇廣播器，通知當地里長及附近里民到場指認傷者身分，為住在龍潭區93歲吳姓老婦，經緊急送醫診療後，醫生表示雖是頭部撕裂傷，但因傷者年紀較大且有失血過多情形，若沒在第一時間做初步搶救止血動作及立即送醫救治，恐造成生命危險。家屬事後表示幸有警察即刻救援，否則後果不堪設想。


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