國中生上課吞「100片精神類藥物」…竟因吃下會high！加碼曝：同學都在吃

▲國中生上課吞100片藥，竟是覺得吃藥舒服。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

卡馬西平是一種主要用於治療癲癇病的處方藥，屬於精神類藥物的一種，一般病人遵循醫囑也就吃半片。黑龍江哈爾濱市雙城區第二中學的15歲學生王洋（化名）日前在課上卻吞下100片，當場昏迷，送醫後醒來竟稱，「因為吃這個藥感覺很舒服。」

據《看看新聞》報導，王洋的父親說， 14日中午11點08接到老師電話說孩子趴那怎麼也不醒，第二次再接到老師電話說孩子可能吃藥了，「當時，家人立馬趕到學校，連忙將孩子送往醫大二院治療；現場只留下一個空藥瓶，上面寫著卡馬西平片。」經過醫生急救，王洋逐漸恢復意識。孩子醒來後回憶說，吃了整整一瓶的卡馬西平。家人翻出藥瓶發現，這一瓶有足足100片！





▲父親稱，孩子沒有癲癇疾病。（圖／翻攝自看看新聞）

卡馬西平是一種治療癲癇的藥，難道是孩子身體有過類似的疾病？對此，王洋的父親否認，家裡人並沒有人有這個病，孩子也是健康的！那既然如此，15歲的王洋為什麼會吃這種藥？而且，卡馬西平作為一種管控嚴格的處方藥，王洋又是從哪弄來的呢？

王洋表示，藥是在自家社區的藥房「泰康藥店」買的。對於吃藥的理由，他竟稱，就是想試一下這個藥，「因為以前聽別人說過，吃這藥感覺挺舒服。」醫生說，幸虧患者來得比較及時，進行了洗胃和催吐，很快排泄出了藥品，「不然，大量吞服卡馬西平引起的中毒相當嚴重，甚至危及生命。」

▲孩子買的卡馬西平藥。（圖／翻攝自看看新聞）

隨後，王洋的一番話，更讓所有人感到驚恐，「在他們學校還有其他學生在偷偷吃這種藥！」那麼，卡馬西平是處方藥，一個孩子沒有醫生的處方，怎麼能輕易在藥店買到呢？當地記者經過走訪調查，發現在當地藥房裡買卡馬西平是輕而易舉的事。甚至在一家藥房，當記者特意問了，「是否需要什麼憑證？」店主直接表示，不需要！

目前，哈爾濱市雙城區教育局安全科負責人表示，孩子為何吃這種藥目前還不清楚，但這件事很嚴重，「校方已跟轄區派出所報告了此事，下一步會加強教育、加強宣傳、加強管理。」

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▼藥品說明書。（圖／翻攝自看看新聞）



