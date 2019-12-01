　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

休旅車跑山白煙狂噴！騎士驚恐喊「你車要燒了」　秒成巨大火球

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣一名騎士日前在行駛山路時，突然看見前方一輛休旅車狂冒白煙，仔細查看後才發現是車體下方在冒煙，嚇得他立刻衝上前提醒駕駛「你的車燒起來了」。駕駛知情後馬上在路邊停車，不久後整輛車也直接燒成一團火球，還好有熱心騎士提醒，讓他與車內的親友緊急下車避難、逃過一劫。

▲▼不是烏賊車！休旅車冒煙 騎士機警喊「你車正在燒」。（圖／東森新聞）

▲休旅車停車後不久就起火燃燒。（圖／東森新聞）

影片中可以看見，休旅車不斷向後方狂噴白煙，騎士見狀立刻加速衝上前，對車內的駕駛大喊「車燒起來了，你的車燒了」，嚇得駕駛立刻靠邊停車，幾秒後車子就直接起火，所幸駕駛、乘客已經下車打119求助，熱心的騎士則在現場幫忙指揮交通。

▲▼不是烏賊車！休旅車冒煙 騎士機警喊「你車正在燒」。（圖／東森新聞）

▲休旅車駕駛緊急靠邊停車後，車前引擎部份瞬間噴出一團白煙。（圖／東森新聞）

消防局獲報後立刻派出人、車前往搶救，幾分鐘後就迅速趕到現場拉水線滅火。休旅車駕駛事後心有餘悸說，他從台中后里開車載朋友要到苗栗銅鑼，當時他專心開車完全沒有發現白煙，騎士提醒後他才發現車子要燒了，完全不明白愛車為什麼突然起火。

▲▼不是烏賊車！休旅車冒煙 騎士機警喊「你車正在燒」。（圖／東森新聞）

▲休旅車車內零件幾乎全部燒光。（圖／東森新聞）

駕駛載朋友出門卻遇上火燒車，還好有熱心騎士衝上來提醒，否則沒有察覺異狀一直開，屆時會發生什麼事都不知道，至於車子的起火原因仍有待後續釐清。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！

ET快訊
12星座2020年事業運！水瓶遭逢劇變「收不到錢」　唐綺陽：
大陸瘋傳「封殺藝人名單」業界人證實：收到了！　6地雷一踩毀了
快訊／衛福部科長嗆醫學生！稱「帳號被盜」撇責　政風處秒打臉
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

休旅車跑山白煙狂噴！騎士驚恐喊「你車要燒了」　秒成巨大火球

強力臨檢再1發　安平警連3天威力掃蕩八大行業

自撞分隔島！騎士捲小黃車底「血跡佈滿地」...送醫搶救3小時仍不治

台中醉男「酒味噴出車窗」！見攔查一秒猛踩油門逃　勇警肉身攔3次險遭輾

國際刑事鑑識專家李昌鈺　感恩慈濟對警察的支持

獨／「一餐要吃2個便當」不夠活　男勒殺老婦「玷汙」屍體得手2千元判無期

台南蔡英文競選總部遭蛋襲　警逮42歲男：我只是要反映時事

「妳黑眼圈太深」！美容坊路邊搭訕邀體驗　她貸款買課程下場超慘

洗頭見那COACH包「鼓鼓的」　美髮師丟出毛巾「包+現金1萬7千」全偷

好大膽！竟敢偷外籍移工電動車…觸動警報器　豬隊友撞倒被逮

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

陳意涵「假乾杯真偷看」老公捏黏土　許富翔打小報告：老師她偷看我答案ＸＤ

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

毛加恩婚禮提到高以翔「哭成一片」　伴郎團位置...永遠缺席了!

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

11歲男童寒風中陪母擺攤賣地瓜　騎樓「借光夜讀」：想當警察保護媽

休旅車跑山白煙狂噴！騎士驚恐喊「你車要燒了」　秒成巨大火球

強力臨檢再1發　安平警連3天威力掃蕩八大行業

自撞分隔島！騎士捲小黃車底「血跡佈滿地」...送醫搶救3小時仍不治

台中醉男「酒味噴出車窗」！見攔查一秒猛踩油門逃　勇警肉身攔3次險遭輾

國際刑事鑑識專家李昌鈺　感恩慈濟對警察的支持

獨／「一餐要吃2個便當」不夠活　男勒殺老婦「玷汙」屍體得手2千元判無期

台南蔡英文競選總部遭蛋襲　警逮42歲男：我只是要反映時事

「妳黑眼圈太深」！美容坊路邊搭訕邀體驗　她貸款買課程下場超慘

洗頭見那COACH包「鼓鼓的」　美髮師丟出毛巾「包+現金1萬7千」全偷

好大膽！竟敢偷外籍移工電動車…觸動警報器　豬隊友撞倒被逮

《孤戀花》創作手稿首次亮相　84歲寶島歌后紀露霞熱力開唱

KARA妮可想念「具荷拉傻傻的笑容」　心碎PO舊照：還有好多話想說

新北市農業推廣教育聯合成果展　台北希望廣場熱鬧盛大登場

周科長要的1500元在這！大學生PO「捐款圖」感謝：正義的力量

迪士尼公主對戒、手錶超氣質！沒男友又怎樣　改揪閨蜜見證友誼

休旅車跑山白煙狂噴！騎士驚恐喊「你車要燒了」　秒成巨大火球

強力臨檢再1發　安平警連3天威力掃蕩八大行業

新北好茶與MegaCity大遠百聯名　「冠軍茶鄉」推冬茶席品嚐會

2019新北藥師佛文化節　佛系「Q寶吉祥物」桌遊玩心靈饗宴

紫外線可治皮膚病？　專家列出「可用疾病」...3種人不適用！

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

社會熱門新聞

他出軌變態照誤傳空姐妻！7歲女：爸爸擠她奶奶

出門買菜沒回家！夫急尋卻見妻慘死輪下崩潰

「骷髏頭」暗夜紅點閃爍現蹤西子灣 魔鬼週開跑

騎士擦撞小黃...送醫搶救仍不治

台南酒店妹整排坐好！警怒：無限期臨檢

瑪莎拉蒂鬼打牆撞救護車　目擊民眾：傻眼！

美髮師洗頭一半起貪念…假動作偷客COACH包

人妻深信老公「無法抬頭」　他卻和小三生子

路邊遭硬來...她踹爆擋風玻璃掙扎！完事被摔下車

男勒殺老婦玷汙屍體得手2千元判無期

一覺醒來在田裡　運將闖後座猛壓

醉男酒味噴出　勇警肉身攔3次險遭輾

小六童溺斃！家屬求償‥6年後法院判免賠

天然氣管線被撞斷　警消人員射水

更多熱門

相關新聞

蔥油餅車邊跑邊起火　瞬間燒成廢鐵

蔥油餅車邊跑邊起火　瞬間燒成廢鐵

苗栗縣後龍鎮台1線上，29日下午2時左右發生了火燒車意外事件，1輛由張姓婦女所駕駛的小貨車，行駛在馬路上準備到市區去賣蔥油餅時，突然發現後車斗冒出白煙及火苗，隨即停在路邊並報警求援，眼見火勢一發不可收拾，消防局人員抵達時整輛車已經燒成廢鐵，連放在車內的現金8000元也都燒光了。

大貨車拋錨國道上　剛拖上車就火燒

大貨車拋錨國道上　剛拖上車就火燒

桃園客運國道起火　23人驚逃

桃園客運國道起火　23人驚逃

即／國1北上42K客運火燒車　23人待援

即／國1北上42K客運火燒車　23人待援

女受困火燒車　驚悚救援畫面曝光

女受困火燒車　驚悚救援畫面曝光

關鍵字：

火燒車

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

12星座2020年事業運！水瓶遭逢劇變「小心收不到錢」

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

每天灌5公升可樂！23歲妹瘦20公斤...醫師一看：慘了

陸劇瘋傳「封殺藝人名單」業界人證實：收到了！

高以翔長眠地有「陰宅豪宅」稱號

JIMIN現代舞美哭！跳完驚：歪腰

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

坐荷航飛了11小時　乘客竟又回原地

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

眼鏡蛇遭重擊而死　切腹驚見蟒蛇卡腹中

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

挖掘高以翔出道　王鈞淚自責：我們把人家寶貝弄丟了…

更多

最夯影音

更多
伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友
血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面