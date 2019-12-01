休旅車跑山白煙狂噴！騎士驚恐喊「你車要燒了」　秒成巨大火球

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣一名騎士日前在行駛山路時，突然看見前方一輛休旅車狂冒白煙，仔細查看後才發現是車體下方在冒煙，嚇得他立刻衝上前提醒駕駛「你的車燒起來了」。駕駛知情後馬上在路邊停車，不久後整輛車也直接燒成一團火球，還好有熱心騎士提醒，讓他與車內的親友緊急下車避難、逃過一劫。

▲休旅車停車後不久就起火燃燒。（圖／東森新聞）

影片中可以看見，休旅車不斷向後方狂噴白煙，騎士見狀立刻加速衝上前，對車內的駕駛大喊「車燒起來了，你的車燒了」，嚇得駕駛立刻靠邊停車，幾秒後車子就直接起火，所幸駕駛、乘客已經下車打119求助，熱心的騎士則在現場幫忙指揮交通。

▲休旅車駕駛緊急靠邊停車後，車前引擎部份瞬間噴出一團白煙。（圖／東森新聞）

消防局獲報後立刻派出人、車前往搶救，幾分鐘後就迅速趕到現場拉水線滅火。休旅車駕駛事後心有餘悸說，他從台中后里開車載朋友要到苗栗銅鑼，當時他專心開車完全沒有發現白煙，騎士提醒後他才發現車子要燒了，完全不明白愛車為什麼突然起火。

▲休旅車車內零件幾乎全部燒光。（圖／東森新聞）

駕駛載朋友出門卻遇上火燒車，還好有熱心騎士衝上來提醒，否則沒有察覺異狀一直開，屆時會發生什麼事都不知道，至於車子的起火原因仍有待後續釐清。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！