　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打開一部東森集團進化史　東森寵物雲董事長、ETtoday新聞雲總經理陳安祥

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼東森登峰雲ETtoday（圖／ETtoday）
沒料到！多年後，我竟然是少數要撰寫東森登峰之路續篇的人選之一。

這代表了兩個意義：第一，夠資深，我1 9 9 2年加入「友聯全線」，是「東森電 視」的前身，工作經歷幾乎是東森的成長史；第二，夠波折，經歷過由小變大，躍升到全媒體平台的壯闊時代，東森從媒體的上游到下游幾乎無所不包。同時，有另一層深刻感受是，我們集團現在幾乎是重新蛻變，邁向另外一個新科技時代的零售與媒體服務。短短28年，東森集團的進化史，幾乎就是科技引領台灣潮流的演變史。

東森的心臟
東森的心臟，當然是圍繞著創辦人王令麟總裁的強烈企圖心、使命感與創新思考，這是驅動整個集團前進的渦輪增壓引擎。同時，東森不但有一以貫之的明確指令與執行脈絡，還有著鼓勵創新、容忍犯錯的胸懷(我常形容東森是「不怕做錯，只怕不做」的公司)，這些向來是我們最大的優勢。我在1992年加入時，東森的前身「友聯全線」，即使是迎新聚餐，整個公司也只有不到四桌，只能算是一艘小艇；但東森在最盛時期，集團員工超過七千人，每週集團的大會，還需動員遊覽車從屏東一路往台北開，把南部、中部、桃竹苗有線電視的主管載上來，這時期的東森，儼然已經是一個超級航空母艦的艦隊。當時艦隊裡的各式船種(子公司)，也都有著先進配備與獨特功能，「東森電視」更是首創涵蓋報紙、廣播、網路、電視業務的超級媒體，還成為傳播學院在研究整合媒體成效的教材。
▲▼東森登峰雲ETtoday（圖／ETtoday）

細數我個人的東森之路，最值得懷念的，是我們第一、二代的資深元老(湘嵐執董、世亨副董、振東總經理、登科執董⋯ )。初出茅廬不久的大家，每個人都是多能、多歷練的戰鬥部隊出身，以吃苦當吃補的精神，展開各種的衝撞嘗試。當時的總裁不過40歲左右，是商場上的少壯派，帶領我們這些30歲的幼齒，一樣是從本土系統業者接洽到國際內容業者，從地方關係建立到大陸各省市姐妹台與地方政府關係，開會更是從一早開到凌晨才收攤。這是一般人絕難碰到的經驗，但也因為累積了這些大小戰役，讓我們這輩耳濡目染、貼身學習下，深刻領略到總裁的特異功力。

東森大家長的特異功能
我最印象深刻的，都是總裁的一些細微處事。他當年每次巡查東森美洲台時，都是周日晚上抵達，周一早上就開大會，毫不浪費時間，也毫無時差。開會前總會細心的跟我聊聊美洲台的業務、人事、業界情況⋯，先做整體的初步了解；同時把一疊數十份他在飛機上批閱完畢的主管心得報告，交代秘書回傳台北；而我也撇眼看到，他手上已經備妥了稍後主持會議的手寫重點大綱。這就是我們的老闆！他對大家的要求，自己一定加倍做到；他對細節的重視，自己一定身體力行。
▲▼東森登峰雲ETtoday（圖／ETtoday）

2007年因為東森電視經營權易手，我轉到梅鐸家族的國際媒體「STAR TV」台灣分公司(後整合為「FOX」)服務了七年多。在國際公司裡有各國高手、專業經理人，福利優厚、制度完善且數字導向，確有許多值得學習的觀念與流程。但往往高階專業經理人只重視短期的年度績效與投報率，對創造長遠公司利益則不在優先考量內。由於吝於長期投資、未能放眼未來，這也是後來遇到新媒體衝擊，梅鐸決定將「F O X」出售給「D i s n e y」的遠因。在專業經理人制度下，未能趕在新科技時代來臨前，建構堅強的新媒體壁壘；反觀東森,總裁常說：「不要只看短期效益，或是畏懼投資，而要以創造企業價值為目標，追求公司卓越獨特的市場價值。」這就是東森之所以能不斷創建新業務、新公司、新領域的關鍵所在。

請繼續往下閱讀...

東森人的DNA
時至今日，我們這些第一、二代的成員，轉眼成為集團裡元老級的幹部，除了肩負各項業務，繼續東森創新之路，還常需要對新加入的同仁傳道解惑。這場景，和我2005年6月前往美洲台履新時，對美洲台主管的經驗分享，極為類似。我說:「我比各位幸運，幾乎是貼身的跟著總裁學習，而且打過大小無數戰役，學到珍貴的經驗與本事。我很樂意把這些經驗分享給大家，讓東森的精神繼續傳承下去。」所以現在，我總是花更多的時間傳遞東森的精神和自己過去的經驗，希望薪火相傳，延續東森獨特而成功的企業文化。兩年前我寫過一段話給同事們，相信一樣適用於集團同仁：

「邁向卓越，我們還有很長的路；但身為東森的一份子，我們應該驕傲。因為我們：
1.是強調內部溝通的團隊，所有同仁間的大事，都能夠化為小事。
2.是消費者至上的團隊，所有消費者體驗的小事，都是我們的大事。
3.是不安於現狀的團隊，勇於創新、絕不墨守成規是我們家獨特的 DNA。
4.是互相鼓勵的團隊，完美結合新血的創意與資深主管的經驗，彼此激勵，開創新契機。
5.是快速打擊的團隊，我們向來的風格就是即知即行，絕不拖泥帶水。」

從類比到數位，從標準畫質到高畫質，從有線電視、衛星電視到網路、電信，科技演進改變了訊息傳遞、娛樂服務，乃至於消費習慣；但不變的是，東森集團一貫的求新求變、不滿足現狀、追求企業價值的極致價值觀，以及嗅覺敏銳、動腦快、執行快的快速行動企業文化。而這些，就是東森集團長遠發展、穩健成長的關鍵基石，是東森人的共通性格，也是東森人的DNA。

ET快訊
12星座2020年事業運！水瓶遭逢劇變「收不到錢」　唐綺陽：
大陸瘋傳「封殺藝人名單」業界人證實：收到了！　6地雷一踩毀了
快訊／衛福部科長嗆醫學生！稱「帳號被盜」撇責　政風處秒打臉
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

領導人的高度與決心　東森國際董事長廖尚文

「草莓網」必將在世界大放異彩　草莓網執行長楊俊元

報告總裁，我們準備好了　東森自然美直營館營業經理董瑞娥

持續創新的登峰路上　ETtoday新聞雲共同創辦人蔡慶輝

打開一部東森集團進化史　東森寵物雲董事長、ETtoday新聞雲總經理陳安祥

東森一路走在最前面　ETtoday新聞雲副董事長馬詠睿

做，就對了　東森購物電話行銷執行長紀坤傑

我的人生，因東森而精彩　東森購物執行董事宋湘嵐

登峰路上重返榮耀　東森購物副董事長趙世亨

見證台灣倉儲事業發展史　東森國際倉儲事業部副總何景澤

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

陳意涵「假乾杯真偷看」老公捏黏土　許富翔打小報告：老師她偷看我答案ＸＤ

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

毛加恩婚禮提到高以翔「哭成一片」　伴郎團位置...永遠缺席了!

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

11歲男童寒風中陪母擺攤賣地瓜　騎樓「借光夜讀」：想當警察保護媽

「草莓網」必將在世界大放異彩　草莓網執行長楊俊元

報告總裁，我們準備好了　東森自然美直營館營業經理董瑞娥

持續創新的登峰路上　ETtoday新聞雲共同創辦人蔡慶輝

打開一部東森集團進化史　東森寵物雲董事長、ETtoday新聞雲總經理陳安祥

東森一路走在最前面　ETtoday新聞雲副董事長馬詠睿

做，就對了　東森購物電話行銷執行長紀坤傑

我的人生，因東森而精彩　東森購物執行董事宋湘嵐

登峰路上重返榮耀　東森購物副董事長趙世亨

見證台灣倉儲事業發展史　東森國際倉儲事業部副總何景澤

東森是我第二個家　東森國際會計部副總經理鄭應娜

《孤戀花》創作手稿首次亮相　84歲寶島歌后紀露霞熱力開唱

KARA妮可想念「具荷拉傻傻的笑容」　心碎PO舊照：還有好多話想說

新北市農業推廣教育聯合成果展　台北希望廣場熱鬧盛大登場

周科長要的1500元在這！大學生PO「捐款圖」感謝：正義的力量

迪士尼公主對戒、手錶超氣質！沒男友又怎樣　改揪閨蜜見證友誼

休旅車跑山白煙狂噴！騎士驚恐喊「你車要燒了」　秒成巨大火球

強力臨檢再1發　安平警連3天威力掃蕩八大行業

新北好茶與MegaCity大遠百聯名　「冠軍茶鄉」推冬茶席品嚐會

2019新北藥師佛文化節　佛系「Q寶吉祥物」桌遊玩心靈饗宴

紫外線可治皮膚病？　專家列出「可用疾病」...3種人不適用！

軟Q柴寶睡到整隻「流出籠子」　驚醒幾秒斷電...媽笑：這麼累？

生活熱門新聞

快訊／衛福部科長否認嗆醫學生！政風處秒打臉

「奶油花粉刺」噗哧竄出　1分鐘影片療癒炸

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

高以翔遺體怎運回台？可能形式曝光

壽司店水龍頭　他一按變「紅腫豬手」

辣妹工程師睡翻「巨峰驚人甦醒」

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

買清淨機覺得空氣變好　他發現心碎真相

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

蓋羽絨被出現呼吸困難！診斷結果出爐

25攤素食夜市現人潮

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

顧客訂章魚燒「不要柴魚」　理由曝網笑噴

抬頭只見2顆球！移動式台北101正妹現身

更多熱門

相關新聞

登峰路上重返榮耀　東森購物副董趙世亨

登峰路上重返榮耀　東森購物副董趙世亨

一路走來，親自觀察並參與了東森無數以「分享」為核心精神的決策作為，總是吃虧的案例居多，看在眼裡心中常不是滋味，也很為總裁抱不平；但總裁每次都表示「多交朋友，我們負擔的起，至少我們敵人少」。這就是總裁待人處事的態度，格局大、眼界高，寬大的胸襟，不為小事計較，是我最佩服之處，也是東森成就第一次巔峰的重要精神。

紀坤傑從財務到業務歡喜迎接挑戰

紀坤傑從財務到業務歡喜迎接挑戰

ETtoday新聞雲共同創辦人蔡慶輝

ETtoday新聞雲共同創辦人蔡慶輝

董瑞娥：報告總裁，我們準備好了

董瑞娥：報告總裁，我們準備好了

楊俊元：草莓網必將在世界大放異彩

楊俊元：草莓網必將在世界大放異彩

關鍵字：

東森登峰雲東森登峰雲ETtoday新聞雲陳安祥

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

12星座2020年事業運！水瓶遭逢劇變「小心收不到錢」

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

每天灌5公升可樂！23歲妹瘦20公斤...醫師一看：慘了

陸劇瘋傳「封殺藝人名單」業界人證實：收到了！

高以翔長眠地有「陰宅豪宅」稱號

JIMIN現代舞美哭！跳完驚：歪腰

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

坐荷航飛了11小時　乘客竟又回原地

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

眼鏡蛇遭重擊而死　切腹驚見蟒蛇卡腹中

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

挖掘高以翔出道　王鈞淚自責：我們把人家寶貝弄丟了…

更多

最夯影音

更多
伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友
血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面