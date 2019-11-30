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3名智利警察包圍抗議學生　騎機車絆倒並輾過腹部

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▲▼智利示威衝突。（圖／路透）

▲智利因地鐵票價上漲，爆發大規模示威衝突。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

智利政府10月初宣布上漲地鐵票價，許多民眾上街頭抗爭，要求政府解決貧富差距和社會不公的問題。本月14日一名17歲的抗議學生，來不及閃躲警察的攻擊，直接被機車輾過身體。將近兩個月以來的示威遊行，至少造成26人死亡，超過1.3萬人受傷，2.5萬人被逮捕，至少有221人的眼睛因警察的子彈而受傷。

根據每日郵報報導，14日在智利比尼亞德爾馬（Viñadel Mar）的抗爭活動中，影片拍到一名學生來不及躲開，警察騎著機車衝向那名學生將他絆倒，學生摔倒在人行道上，站起來後又不小心跌倒了。三名警察包圍著學生，其中一名警察趁機用機車輪子輾過他的腹部，一名女抗議者見狀，上前制止警察的行為，另一名女抗議者將學生拉起，讓他趕緊脫逃。

影片在網路上流傳之後，一名婦女雷卡拜倫（Marta Valdes Recabarren）28日號召民眾走上街頭抗議，她指控她17歲的兒子埃德加多（Edgardo）在10月18日的遊行中，被催淚瓦斯擊中左眼導致失明。她說，示威遊行會繼續下去，直到總統皮涅拉（Sebastián Piñera）對侵犯人權的行為「承擔責任」。

▲▼智利軍警與民眾爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲智利軍警與民眾爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

其中一名23歲的示威者拉斐爾·贊布拉諾（Rafael Zambrano）表示，某次在聖地亞哥中部的抗爭中，警察近距離的對他開了一支水砲，導致視網膜和頭部受傷。智利眼科協會表示，這場示威遊行有221人，因為警察的象皮子彈而受到眼睛上的傷害。

智利政府10月初宣布，因應能源價格上漲以及智利披索貶值，地鐵票價由1.12美元漲到1.16美元，這項政策意外成為導火線。最初由學生發起抗議行動，隨後吸引越來越多的民眾加入示威活動，當地許多地點遭到搶劫和縱火襲擊。

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