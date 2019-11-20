逾200示威者「眼睛遭射」近半恐丟視力！　智利警宣布停用橡膠子彈

▲ 智利警方使用的橡膠子彈已經造成200多名示威者眼部受傷。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

智利街頭抗爭持續一個月，已經造成至少23人死亡，還有221人遭警方以橡膠子彈射傷眼睛。智利大學研究報告指出，警方使用的橡膠子彈中橡膠成份僅佔20%，且含有鉛等有害物質，引起爭議。智利警方日前宣布，暫停使用橡膠子彈來平息抗爭。

根據智利警方19日聲明，警察部隊卡賓槍騎兵（Carabinero）領導人羅薩（Mario Roza）宣布，「為求謹慎，已經下令禁止使用這種非致命彈藥作為防暴工具。」即日起橡膠子彈比照槍枝，被視為一種極端措施，只能在面臨死亡威脅下用於自衛。他已經要求橡膠子彈生產商出面澄清此事，同時委託國內外獨立機構展開研究。

此前，智利大學（Universidad de Chile）受聖地牙哥薩爾瓦多眼科醫院（Santiago ' d Salvador Eye Hospital）委託，自受傷的示威者身上取出橡膠子彈進行研究，發現除20%橡膠成份以外，其餘80%則有金屬成份，包括二氧化矽、硫酸鋇及鉛等，代表子彈相當堅硬。

許多抗議者表示，他們被橡膠子彈和催淚瓦斯弄傷眼睛。智利紅十字會主席阿科斯塔（Patricio Acosta）說明，過去3周內一隻眼睛失去功能的患者比過去20年來的總數還多。

智利眼科學會指出，10月19日至11月18日間有221起嚴重的眼部外傷案例，其中47%的患者診斷結果為視力嚴重受損。這221起病例大部分是男性，平均年齡約29歲，大多是橡膠子彈造成。

羅薩則表示，警方實驗室對橡膠子彈的檢測結果與智利大學研究結果並不一致，但的確與製造商最初提供的規格有出入。《路透社》指出，智利警方使用的「橡膠彈丸」是由12顆彈丸組成的子彈，直徑8公厘，重量7克。

智利大規模抗爭由地鐵票價調漲引起，點燃民眾對貧富差距與生活成本飆升的不滿。當局及人權組織統計，抗議活動已經造成至少23人喪命，7000人被拘留，還有2391名示威者及1000多名警察受傷。

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