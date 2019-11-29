獨／放雙手吃麵自駕車主曝光！身價曾高達1兆8千多億　黑人體驗慘成箭靶

記者陳豐德／新北報導

藝人黑人（陳建州）21日在IG PO出一段影片，過程見駕駛開在國道上，放開雙手大啖牛肉麵還頻看鏡頭，讓民眾捏一把冷汗，國道警方29日表示將以證人身份通知黑人到案說明，並對駕駛開罰6千至2萬4千元的罰鍰；而《ETtoday新聞雲》獨家掌握，這輛車的車主是「威盛電子」，駕駛為「威盛電子」的研發部工程師，當日邀請黑人來體驗「VIA - AI」手機自駕車輔助系統APP，只需要一台手機駭入休旅車內，就能變成ACC廣告主動式固定車距巡航系統，令黑人相當驚嘆。

威盛電子（VIA Technologies），是台灣的積體電路設計公司，主要生產主機板的中央處理器以及圖形處理器。曾經是世界上最大的獨立主機板晶片組設計公司，2000年在台灣股市創下629元的天價，市值高達1兆8千多億，有「台灣英特爾」之稱。

威盛公關Tiffany接受《ETtoday新聞雲》獨家訪問時表示，黑人21日接受邀請前來體驗「VIA - AI」系統，車上一共4人，包含駕駛研發部工程師、物聯網事業處總經理等人，上路前都經過過工程人員多次測試，先前也邀請過各知名球星以及國民黨立委許毓仁體驗試乘，各界都給予高度好評。

▼黑人21日上傳影片引起爭議，駕駛就是威盛電子的研發部工程師 。（圖／翻攝自陳建州臉書）



而黑人21日上傳的影片中，可見他拿著一大碗牛肉麵，接著鏡頭轉向前擋風玻璃上有一台運行VIA – AI的手機說：「這個呢在偵測中，厲害了！」接著說道：「自動駕駛！」只見小螢幕偵測著前方車距和路況，並藉由手機駭入HONDA CRV取得行車電腦在速度和轉向功能的主控權，讓輔助駕駛等級從Level2 提升到Level3。

但後續的介紹和動作就引起了爭議，工程師駕駛拿起了後方乘客遞過來的牛肉麵開吃，雙手不僅完全離開且轉頭看向其他地方，被黑人問「腳有在用嗎？跟你碗乾杯」時，還抬起腳來示意並沒有踩油門，黑人還直說「你看他，他可以看我這樣子，他根本不用在管前面」。

藉由畫面可得知當時車子駕駛在高速公路上，影片曝光後就引起了相當大的爭議，有網友認為「是自動駕駛沒差吧」，但也有網友反駁：「目前小客車的自駕系統是安全輔助系統，駕駛雙手不可離開方向盤。」



▼國民黨立委許毓仁也曾受邀體驗VIA-AI手機自駕車輔助系統APP。（圖／翻攝自許毓仁臉書）



對此國道警局九大隊交通組組長賴福炎表示，有接獲民眾檢舉藝人陳建州體驗自動駕駛等危險駕駛影像，經查該路段為國道3號南向21至24公里，依照《道路交通安全規則》90條第1項第3款「⋯其他有礙駕駛安全之行為」規定，影片中駕駛人行駛高速公路未將雙手置於方向盤上安全駕駛，如遇有突發狀況駕駛人恐反應不及，已將自身陷入危害之中，且有造成其他用路人行車安全之虞，將先聯繫以證人聯繫黑人到案說明，並依法處罰汽車駕駛6千元以上、2萬4千元以下罰鍰。

對此威盛公關Tiffany強調，希望台灣自駕車未來的環境、技術、法律等層面都能提升，並邁向國際，希望大家都能體會並加入這個趨勢，當日試駕主要是為了展示技術層面，對於駕駛的危險駕車行為相當抱歉，如果國道警方有任何要求，會請研發工程師駕駛配合調查。

▼威盛電子的VIA-AI系統，讓手機駭入行車電腦以提升輔助駕駛等級。（圖／威盛電子提供）



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