中年伯撞傷男童被攔下！氣炸飆罵「我要殺了你」…下秒去世了

▲中年伯（紅圈處）撞男童被攔，氣炸飆罵攔停婦人，罵完當場去世。（圖／翻攝《今日頭條》）



記者柯振中／綜合報導

大陸河南信陽日前發生一起離奇暴斃案，一名57歲的中年男子騎腳踏車在路上時，撞傷了一名男童，隨後被見義勇為的女子攔停在路邊，沒想到他5分鐘後竟突然倒地身亡。中年男子的家屬得知事件，氣炸將這名攔停的女子告上法院，求償人民幣40萬元（約新台幣174萬元）。

綜合陸媒報導，這起事件發生在9月23日晚間，孫姓女子帶著兒子在社區散步時，看到中年男子騎腳踏車撞到一名男童，導致該名男童倒地受傷，脖子不斷流出鮮血。

這名中年男子撞倒男童後，立刻又要騎車離開，讓孫女感到相當不滿，因此上前將中年男子攔下，同時透過電話與遭撞男童的母親連繫。豈料中年男子被攔後，立刻氣炸飆罵「X你X，你們沒事，我還有事」、「我要殺了你」等話語，讓孫姓女子與圍觀的群眾當場傻眼。

▼事情發生的地區。（圖／翻攝《今日頭條》）



孫姓女子遭罵後，立刻報警，同時要求這名男子到一旁等待，沒想到男子坐在一旁等待時，突然倒地不起，讓她嚇傻打電話叫救護車，「全程我對老人沒有任何辱罵，也沒有任何肢體上的接觸和衝突。」

孫姓女子指出，整起事件經過大約5分鐘，警方、救護人員到場後，立刻對遭撞男童、倒地的中年男子進行急救，但中年男子最終仍不幸離世。

事件發生後，孫姓女子隨警方前往派出所配合調查，沒想到中年男子的家屬一看到她，立刻上前毆打，甚至還對著她大罵「妳不把我爸翻起來，妳個鱉孫王八蛋，妳間接殺人，妳還拿著手機拍視頻，妳以為他要碰瓷還是要訛妳」，讓她相當痛苦，「我現在一直是精神恍惚狀態，經常性的頭暈、噁心，大部分時間都是在家裡休息，不敢獨自出門。」

▼孫姓女子攔下撞人的阿伯，竟然收到傳票。（圖／翻攝《今日頭條》）







孫姓女子以為事情已經落幕，沒想到時隔2個多月，她竟然收到法院的傳票，一看之下才知道被中年男子的家屬告上法院，還被求償40萬元，讓她崩潰說明，自己根本無力付出這些賠償金。

對此，中年男子的女兒說明，無論是誰撞誰，孫姓女子都不能限制別人的人身自由，且父親沒有「撞到孩子」，當下的行為並非逃避責任，而是在爭辯是非，況且父親倒下後，孫姓女子只有打電話叫救護車，沒有現場施救，可能因此導致父親的死亡，因此他們一家才打算討個說法。

中年男子的女兒說，父親有腿部殘疾，患有小兒麻痺症，沒有腦血管栓塞與心臟疾病，案發前曾因高血壓、糖尿病住院治療，才剛出院7天，沒想到突然發生這種情況，讓她完全無法接受，「倒地是因為病發了，跟孫女士爭吵引起心臟驟停。」

目前這起事件已在進行法律程序，詳細案件結果，仍待當地法院進行判決。

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