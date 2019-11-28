長榮航空獲企業永續報告類第一類白金獎　2015年以來每年都獲肯定　

▲長榮航空榮獲TCSA企業永續報告類第一類白金獎肯定。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空日前在台灣企業永續學院主辦的「2019年第十二屆TCSA台灣企業永續獎」企業永續報告類獎項，榮獲第一類白金獎肯定。該學院今（28）日於圓山大飯店舉辦頒獎儀式，長榮航空由企劃室廖至維副總經理前往領獎。

長榮航空自2014開始每年均發行企業社會責任報告書，揭露飛航安全、優質服務、友善職場、環境保護、社會共融、公司治理等相關領域具體作為及成效。長榮表示，其透明、公開的資訊，除了增進社會大眾及投資人對長榮航空的信賴，也充分展現公司永續經營的決心與目標。

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TCSA台灣企業永續獎總召集人簡又新表示，報告書揭露公司治理、社會共融及環境永續各面向資訊豐富並與SDGs連結，獲獎企業均為透明的好公司，並深獲利害關係人及員工的信任，是邁向企業永續發展最重要的基石。

這屆共邀請373位志工評審與115位知名專家學者，合計488位的龐大評審團共同參與評選，評審過程秉持客觀、公平、公正、透明。簡又新說，獲獎企業勢必再度成為投資機構及大學新鮮人求職首選。

▲工商協進會理事長林伯豐（左）和TCSA台灣企業永續獎總召集人簡又新（右），頒發獎盃給長榮航空企劃室副總經理廖至維（中）。（圖／長榮提供）

長榮表示，公司設有企業社會責任委員會，每年皆會編撰企業社會責任報告書，揭露利害關係人對長榮航空在飛行安全、優質服務、友善職場、環境保護、社會共融、公司治理、重大性分析等相關議題。該報告書內容由各部、室提供及編撰後，再經委員會逐一檢視，並通過第三公正單位台灣檢驗科技公司查核，符合GRI Standards核心依循與AA1000 AS2008 TYPE Ⅱ高度保證等級的標準。

長榮航空企業社會責任報告書自2015年參賽以來，每年均獲得獎項肯定，展望未來，長榮航空仍將秉持「挑戰、創新、團隊」的企業精神，與時俱進，持續精進公司治理、善盡企業社會責任，堅守飛航安全及優質服務品質的核心價值外，並投入社會公益參與，以專業積極的態度，創造投資人、員工、社會大眾、利害關係人多贏，實踐永續飛航的企業社會責任。