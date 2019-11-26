航空評鑑結果出爐！長榮再奪獎　擠進「全球二十大最佳航空公司」

▲長榮表示，透過持續引進新機隊，並與國際知名品牌合作推出嶄新的機上服務用品，提升整體軟硬體服務品質，就是為了讓飛行更加愉悅。（圖／長榮提供）

記者李宜秦／台北報導

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com昨（25）日公布最佳航空公司大獎，長榮航空榮獲「2020年全球二十大最佳航空公司–第八名（World’s Top-20 Airlines–No.8）」之殊榮。AirlineRatings指出，長榮航空是台灣航空業的領導品牌，自從1992年首創全球第四艙等「經濟豪華艙」以來，一直是服務創新的先驅。

AirlineRatings.com每年評比全球400餘家航空公司，除了分析頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙各艙等的舒適度、創新作法及服務價值，更比較各公司的飛航安全、機隊年齡、營運績效等影響長期競爭力的重要因素，並參考旅客的評價，遴選推薦搭乘的全球十大航空公司。

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▲長榮航空獲得航空專業評鑑網站AirlineRatings.com頒發「2020年全球二十大最佳航空公司–第八名（World’s Top-20 Airlines–No.8）」之殊榮。（圖／長榮提供）

該評鑑機構為了肯定更多優質的航空公司，今年特別擴大遴選範圍，公佈前二十大最佳航空公司，國籍航空長榮航空今年則獲得第8名的殊榮。長榮表示，其透過持續引進波音787夢幻客機來優化機隊，並與國際知名品牌合作推出嶄新的機上服務用品，提升整體軟硬體服務品質，就是為了讓飛行更加愉悅。

長榮航空表示，該公司屢獲飛航安全、服務等各領域之國際大獎，今年年初再次獲得AirlineRatings評選「全球二十大最安全航空公司」與TripAdvisor頒發「全球十大最佳航空公司-第三名」、「亞洲地區最佳航空公司」等4個獎項。

此外，SKYTRAX則連續4年給予長榮「五星級航空（5-Star Airline）」認證，以及「全球十大最佳航空公司-第六名」、「全球最佳機艙清潔航空公司-第一名」、「全球最佳經濟艙機上餐飲-第一名」等10個獎項。