巡查發現路邊車輛未熄火　善警盤查救回輕生男子

▲台南市善化警分局大內分駐所警員楊宗道，巡邏發現謝姓男子在車內燒炭尋短，警方馬上打開車窗車門，通報送醫急救挽回一命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化警分局大內分駐所警員楊宗道，勤區查察勤途經大內區南182線大內山莊附近，發現慢車道停有1部自小客車引擎未熄火，楊員覺得怪異經上前盤查發現係34歲謝姓男子在車內燒炭尋短，警方馬上打開車窗車門，通報送醫急救挽回一命。

楊員盤查時，發現車內飄出濃濃的塑膠燃燒氣味，駕駛座上坐有一名男子緊閉雙眼毫無反應，警員楊宗道立即拍打車窗並打開車門，發現副駕駛座腳踏板處放有烤肉架燃燒著木炭欲尋短，警方立即將木碳取出撲滅。

該車謝姓駕駛（男、34歲、住南市東區）意識模糊、全身癱軟，警員楊宗道立即通知救護車前來將其送往台南市立安南醫院救治，並通知家屬前往醫院照料，初步診治無生命危險。

經查謝男已婚育有孩子，目前因身體虛弱無法言語，為何會在車上輕生其家屬也不知情，真正原因有待謝男清醒後才能了解。

家屬十分感謝警方的救助，能成功救人靠的是謹慎的警覺心，如果再晚機分鐘可能就發生無法挽回的憾事。

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