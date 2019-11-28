國防危機！海軍機密被「自己人盜走」　士官長依外患罪起訴

▲海軍1208承德艦2011年被爆出士官長拷貝戰情參數，遭高分檢依外患罪起訴。（圖／地方中心攝）



記者洪正達／高雄報導

海軍124艦隊承德艦統維修士官長洪景政，涉嫌於2011年間涉嫌進入艦上戰情室拷貝多項電戰參數、公文密件等130多件機密資料，28日經高雄高分檢偵結，將他依外患罪等罪名起訴。

檢方指出，洪姓士官長（40歲）於1998年8月起進入海軍艦隊指揮部服役，從基層阿兵哥一路往上爬，歷經中士修護士、上士修護士、副班長，直到資深士官長等，為1208承德艦的無線電、衛星系統進行保修工作，但洪嫌明知艦上的電腦資訊本就屬於保防範圍的電磁紀錄仍明知故犯，2003年10月7日早上，拿著從建國電腦商場買來的隨身碟，以維護電腦的名義進入戰情室，多次以相同手法拷貝「安迅6號」、「安迅7號」，最後在某次偶然的機會得知安迅6號電腦將被廢，又再次將機敏資訊進行拷貝。

檢調機關接獲到相關情資後，2018年1月29日持搜索票進入洪男住處進行搜索，並查扣電腦硬碟整證物，同年10月12日高分檢承辦檢察官率領市調處、軍方反情報工作站、憲兵等大隊人馬登上承德艦進行勘驗。

洪嫌偵訊時坦承有拷貝、收集機敏資料的行為，調查人員進一步檢查硬碟資料後，發現的確曾有相關檔案的電磁紀錄出現，再經政戰總局確認後，認定洪嫌拷貝的128個檔案中均屬「國家機密亦屬軍事機密」，另2個檔案屬「國家機密亦屬國防機密」，檢方認為，洪姓士官長已犯外患罪中的收集國防秘密、陸海空軍刑法收集軍事機密、國家機密保護法收集國家機密、無故取得公務公務機關電腦或其相關設備之電磁紀錄等罪嫌，建請法院從重量刑。