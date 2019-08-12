頎邦併購引來內賊！總座狂竊「5.5億商業機密」　10高階主管投奔敵營

▲10名員工涉嫌偷商業機密跳槽。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫stocksnap）

記者林昱萱／高雄報導

高雄檢調偵辦上櫃公司「頎邦科技」的技術遭竊案，並將涉嫌剽竊技術的李姓前總經理、黃姓副總等10人依違反營業秘密法、背信罪等罪嫌起訴。

起訴指出，頎邦科技在2013年5月宣布併購欣寶電子，而頎邦科技是板驅動晶片捲帶式封裝材料薄膜覆晶載板（即 COF）的廠商，和另間電子公司為競爭關係，但在併購不久後原先任職於欣寶公司的李姓總經理、黃姓副總經理於2013年6月底離職前，利用其等可取得、接觸、下載公司最新研發的「Fine Pitch Enhanced NewEtching」製程及耗鉅資逾新臺幣5億5千萬元向日本取得的「MCS 蝕刻技術」等營業秘密，再攜往競爭對手公司任職並使用。

此外，陳姓部經理等7人亦於離職前，自頎邦科技南一廠內部資料伺服器內，下載上開營業秘密，或存放在個人筆記型電腦、雲端資料庫、隨身碟內，將該等營業秘密攜赴敵對公司任職，以此方式侵占該等屬於頎邦科技之營業秘密並進而使用。

另外，檢察官也查出施姓專業經理，為了方便其日後到敵對公司任職，於李姓總經理、黃姓副總經理2人離職後，隔日即2013年7月1 日，擅自重製非屬其業務職掌且規定無權持有之相關營業秘密檔案，數量高達2萬5000餘筆，容量高達3.07GB。對此，雖然李、黃等人都否認犯行，但檢方偵結後，仍將涉案的10人依違反營業秘密法、背信罪起訴。