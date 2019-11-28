60年代經典漫畫改編舞台劇！《諸葛四郎》重返新竹故鄉免費欣賞

▲60年代經典漫畫改編舞台劇！《諸葛四郎》重返作者葉宏甲的故鄉新竹，演出免費欣賞。（圖／紙風車劇團提供）



記者林育綾／綜合報導

60年代喻戶曉的漫畫小英雄 「諸葛四郎」，將重新回到作者葉宏甲的故鄉新竹市，由客家委員會與紙風車劇團聯手重新改編成舞台劇，11月29日（五）晚間在孔廟前廣場演出，讓民眾可免費自由入場欣賞，也藉機向這位曾經見證台灣漫畫「輝煌到殞落」的作家致敬。

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▲葉宏甲的《諸葛四郎》在60年代風靡全台，之後本土漫畫受到重擊，如今被該作品改編為舞台劇。（圖／紙風車劇團提供）

葉宏甲的《諸葛四郎》從1958年起即風靡台灣，當時隨著刊物《漫畫大王》問世，讓作品有了發揮舞台，沒多久即成為大街小巷響噹噹的人物！可惜好景不常，到了1960年代末期，漫畫審查制度實施，使得漫畫家發揮的空間受限，蒙面、飛鏢等都被視為「負面榜樣」，再加上坊間「漫畫會害孩子荒廢學業」的傳言盛行，讓本土漫畫創作受到致命一擊。

《諸葛四郎》曾被多次爭相改編成電影及電視劇，去年由客家委員會與紙風車劇團聯手重新改編成客家舞台劇，演出後佳評如潮，後來客家委員會以客家文化推廣為使命，繼續邀請紙風車劇團在高雄市、新北市、苗栗縣、彰化縣等地巡演。

▲▼ 紙風車劇團《諸葛四郎》在高雄市、新北市、苗栗縣、彰化縣等地巡演。（圖／紙風車劇團提供）

葉宏甲誕生於1923年的新竹市，從小受到環境影響，對繪畫情有獨鐘，後來加入日本的漫畫家協會所舉辦的函授學校自修上課，讓他對漫畫有了更進一步的瞭解，之後便嘗試畫一些極短篇漫畫。

曾因《諸葛四郎》爆紅，但隨著台漫被重擊之後，葉宏甲1973年結束出版事業，同年又歷經車禍重傷而半身麻痺，他仍然不放棄繪畫，在妻子協助下完成一幅幅畫作，直到1990年因2次中風併發症離世，享年67歲。

葉宏甲等於是創作出台灣漫畫的輝煌時代，又見證台灣漫畫的殞落。身為《諸葛四郎》迷的吳念真導演也感慨說，「總覺得它像火花，點燃的是一整個世代各自的生命故事，然後集合成一部最真實的庶民歷史」，諸葛四郎不只是屬於台灣一代人共同回憶，也是珍貴的文化資產。

▲《諸葛四郎》舞台劇客語版，結合傳統戲曲武打、現代街舞、古典音樂及多媒體動畫。（圖／紙風車劇團提供）

而《諸葛四郎》舞台劇客語版，結合傳統戲曲武打、現代街舞、古典音樂及多媒體動畫，造型上更以現代動漫造型結合古裝，讓原本黑白世界中的人物，增添視覺與角色的情感渲染。

劇中主角諸葛四郎，取名源自諸葛亮的智慧及楊四郎的英勇。真平，則代表真誠與平實。盼透過戲劇表達教育精神外，戲中演員與觀眾的互動，生活且趣味十足的客語對白，讓小朋友能潛移默化自在的學習客語，啟發小小藝術種子。

▲針對非客家族群，主辦單位也貼心加入現場轉播字幕，讓所有觀眾都能欣賞。（圖／紙風車劇團提供）



針對非客家族群，主辦單位也貼心加入現場轉播字幕，讓所有觀眾都能欣賞，也讓孩子從劇中培養冒險犯難、不畏困難的勇氣，並重新以不同的視野，看待客家悠久的文化並傳承下去。客委會主委李永得表示，透過客家英雄來傳播對客家文化的光榮感，希望透過這部戲，也對所有的族群，不只是客家人，來了解並接近客家語言。

《諸葛四郎》-好客登場

地點：新竹市孔廟前廣場

時間：11月29(五) 19：00

（免費演出，自由入座）