為洪慈庸站台　賴清德：楊瓊瓔應協助剛上任的盧市長

▲民眾爭相和賴清德擊掌。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨副總統參選人賴清德28日整天都在台中市幫綠營立委參選人站台、掃街，上午9點首站就到潭子區，賴說，第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）選情激烈，他認為，盧秀燕市長剛上任，副市長楊瓊瓔應留下來好好協助推動市政，立委就由第一名的洪慈庸繼續在中央爭取經費，一起建設地方。

▲賴清德陪同洪慈庸上香參拜觀音媽。（圖／記者鄧木卿攝）

賴清德在洪慈庸、市議員蕭隆澤、潭水亭觀音媽廟主委蔡瑞忠等人陪同下參拜媽祖，現場吸引上百人到場，大家高喊「2020台灣要贏」、「蔡英文當選、賴清德當選」、「洪慈庸當選」。

▲賴清德肯定洪慈庸的立委表現，建議對手楊瓊瓔應留在市府協助盧市長。（圖／記者鄧木卿攝）

賴清德說，他今天一整天都在中台灣，希望對候選人有所幫助，讓他們高票當選，也讓民進黨能夠國會過半，他說，他非常欽佩洪慈庸，洪本來是一個快樂的上班族，因為弟弟幾年前在軍中發生不幸，她將小愛轉為大愛，到立法院去建立軍中制度，保障軍中人權，而她在立法院的表現更是有目共睹，推動許多法案，對地方建設更是不遺餘力，他願意以曾擔任過行政院長身分為洪做見證。

賴也坦承，這個選區競爭比較激烈，因此，他懇請父老鄉親，讓第一名的立法委員留在立法院，副市長楊瓊瓔繼續留在市政府裡面，幫助盧市長推動市政，因為盧市長剛上任不久，這是兩全其美的方式，大家共同為大台中努力。

賴清德結束潭水亭參拜之後，下午4點陪同立法院副院長蔡其昌參訪海灣繪本館、到大甲迺夜市，晚上7點，陪豐原區立委參選人翁美春直播並參拜豐原慈濟宮、迺廟東夜市。

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