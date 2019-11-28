安全小組28日早進理大校園！警方「非為搜捕」：主要處理危險品搜罪證

▲香港理工大學自上星期日（17日）起遭警方圍封。（圖／記者宋良義攝）

記者鄭思楠／綜合報導

香港理工大學自上星期日（17日）起遭警方圍封，今（28日）日進入第12天。早上，警方、其他政府部門代表、社工及臨床心理學家等成立的安全小組進入香港理工大學清理大樓內的危險品。理大副校長（學生事務）楊立偉也聯同十多名消防員及理大職員進入理大。

綜合港媒報導，理大校方昨日（27日）下午發聲明表示，已進行全面尋找留守人士的工作，但未有發現再留守者。不過晚上約11時許一名黑衣留守者見記者時表示，警方一日不撤離，他們也不會離開。

警務處助理處長（行動）周一鳴今早解釋，安全小組由警方爆炸品處理課、媒體聯絡隊及談判小隊，聯同消防、救護、社會福利署人員及臨床心理學家組成，早前接獲校方通知校園內懷疑藏有危險品及攻擊性武器，因而進入校園處理。

▲校內一片狼藉。（圖／記者宋良義攝）

他強調，今日行動主要目的為處理校園內的爆炸品、腐蝕性液體等危險品，以及在校園內被破壞的地方進行搜證，警方在處理理大事件中奉行和平及靈活彈性原則。

周一鳴稱，若於今日行動中遇到理大留守者，將安排社署人員、警方談判小隊及臨床心理學家與留守者溝通，期望以留守者健康着想，可以成功勸服他們，再確保校園安全，無危險品下盡快將校園交還校方。

另外，消防處副消防總長（牌照及審批）黃鎮業指，消防處在行動中派出危險品課及危害物質專隊人員，如在校園內發現危險品，將立即處理以減低風險，並將會為校方提供適切協助，稍後將會巡視校內的化學品倉庫，檢視倉庫的消防安全。

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▼校外駐守警察。（圖／記者宋良義攝）