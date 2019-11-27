防個資被起底！港警動用福利基金助「換新車牌」　一人一次機會

▲香港警民衝突愈演愈烈。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港衝突不斷，甚至延伸出許多風波，包括警員及家屬的個人資料被張貼至網路上。就「起底」問題，警隊管理層決定以警察福利基金資助受影響人員更換新的車牌登記號碼，包括資肋560港幣新車輛登記號碼行政費用，及最多300港幣資助購置新車牌登記號碼支出。

據《香港01》報導，所有職系包括文職都受惠，每名合資格人員只可獲一次資助，今日（27日）起接受申請。

此前，警方關注警務人員「被起底」情況，曾入稟高等法院禁止任何人非法披露警員及其家人的個人資料，獲批出及延續臨時禁制令。

據了解，合資格人員包括在「踏浪者行動」即6月9日之後，有車牌號碼被「起底」的現職警務人員及文職人員，如交通督導員、警察通訊員等。警隊認為，大量警務人員個人資料被「起底」，包括車牌號碼在不同公眾平台上被公開，人身及其車輛都有潛在安全風險。

▲香港理工大學抗議人士遭逮捕。（圖／路透）

根據此前港媒報導，香港個人資料私隱專員公署10月曾就「起底」及網路霸凌行為公佈，從6月14日到10月22日，共發現了2,683件相關個案 ，目前已有5名人士因涉嫌違反《個人資料（私隱）條例》而被警方拘捕。

香港個人資料私隱專員公署表示，這將近3千件的相關個案中，涉及了13個網路社交平台及討論區。據《香港01》報導指出，私隱專員公署發出郵件給涉事的13個網路平台，前前後後多達84次，要求移除約1,632條的違法鏈結，其中，超過3成鏈結已被移除，至於仍未被移除的部分仍需持續檢視。

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