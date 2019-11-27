佳尼特教育基金會　藝陣薪傳保存台灣珍貴文化遺產

▲2016年佳尼特教育基金會成立。（圖／佳尼特教育基金會提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

珍貴藝術文化資產的維護與傳承，除了透過官方政府單位的努力之外，民間團體的投入才是最重要且長久的支持力量。

為了表彰對臺灣藝術文化之維護與發揚有特殊貢獻之企業、團體或個人，台灣政府文化部設立「文馨獎」(ARTS & BUSINESS AWARDS)的獎項頒發，以向出資獎助文化藝術事業的貢獻者對台灣文化藝術事業發展之貢獻表達敬佩及表揚。希望透過文馨獎的拋磚引玉，激發更多民間力量與政府結合參與，共同營造優質的文化環境。

文化部長鄭麗君致詞表示：「經濟可以使國家強大，文化可以使國家偉大，文化力是社會進步的軟實力和原動力」，並感謝獲獎者對文化藝術事業之贊助支持與付出，豐厚文化沃土，滋養藝文養分，幫助臺灣文化扎根並更有機會發光發熱。

「佳尼特教育基金會」所支持的藝陣文化，即是這一屆文馨獎值得深入探討的話題。

台灣在地藝陣文化全世界各地都有具有地方特色、傳承數百年的傳統文化和民俗活動，例如巴西的嘉年華會、泰國的潑水節、日本沖繩的大綱挽祭。在台灣，則有「廟會」活動中的藝陣表演。「藝陣」是結合宗教(寺廟)、文化、藝術，透過廟會、慶典所發展形成具地方特色的民俗活動。換句話說，藝陣是最具有台灣地方特色，也是台灣珍貴的文化資產。

台灣的藝陣文化可說起源於台南地區，作為大陸先民移墾最早、台灣最古老的城市，台南也傳承了大陸原鄉的傳統信仰文化，擁有豐厚的歷史和文化底蘊，更被譽為「傳統藝陣之鄉」，舉凡什家將、宋江陣…等藝陣文化都發源自台南。在歷經四百年的傳衍發展後，各種藝陣不祇保存傳統民族文化的精神，也呈現出台灣本土的風貌。

飲水思源，回饋家鄉「佳尼特教育基金會」與一般基金會不同，獨獨選擇藝陣這項台灣珍貴文化遺產的保存、薪傳與發揚，其起心動念的背景、努力的方向、執行的成果、與世界各國傳藝保存的做法有甚麼不同？都頗讓人想要一窺究竟。

許多移民海外的僑民和離鄉背井出外打拼的游子都有一樣的故鄉情懷，家鄉的風土人情和傳統文化始終是深植於心中的思念與懷想，甚至希望有朝一日能夠衣錦還鄉，為家鄉做些貢獻，佳尼特集團便是這樣的實踐者之一。集團旗下事業涵蓋紡織、科技、生技、餐飲領域，負責人陳俊安與莊住維夫妻以｢飲水思源、回饋故鄉｣心念，於2016年1月在台灣台南市成立「佳尼特教育基金會」。

擔任基金會董事長的莊住維曾於2013年獲得世界華商婦女最高榮譽的世界十大傑出華商婦女華冠獎榮銜，目前擔任世界華人工商婦女企管協會副總會長，用心護持世華全球會務和透過論壇的舉辦，鼓舞華商婦女面對人生挑戰的奮鬥力量，分享個人經商經驗與商戰法則，凝聚華商姊妹情誼，激盪出一股新世紀的「女力」視野和格局。

事業經營遍佈全球，加上世華組織和華冠獎榮銜的世界格局與視野，使得莊住維董事長所領導的佳尼特教育基金會也跳脫地方基金會的侷限，有著更寬闊的視野和思維。

除了選定藝陣這項傳統民俗技藝的保存與薪傳作為努力目標之外，在做法上，基金會結合教育與文化，透過向下扎根栽培國家未來的主人翁，向上提升發揚傳統藝陣，讓藝陣從廟會地頭走向展演的藝術殿堂，以能夠受到更多的認同。在學校與社區的協力薪傳之下，不但能延續在地認同與藝陣文化，同時也可以留住幾代人腦海中最美好的兒時記憶。

一校一才藝，向下紮根、佳尼特教育基金會除了成立時捐獻的基金之外，同時秉持千一奉獻，公益永續的原則，擴大創業24年以來集團營業總額千分之一奉獻的價值，作為會務運作與公益慈善長期挹注的經費來源。莊住維董事長並且發揮個人影響力號召政商名流共同關注藝文薪傳，拋磚引玉贊助奉獻，邀集更多力量共襄盛舉，一起致力於傳統藝陣這項珍貴文化遺產的保存與發揚，協助偏鄉小學藝陣薪傳的教育與人才培育。

在莊住維的用心規劃與推動之下，基金會設定三個目標：幫助偏鄉小學的傳統藝陣、推動地方藝文、鼓勵單親或弱勢家庭優秀學童逆境向上的獎助金頒發。成立才三年多的佳尼特教育基金會，已在既定的宗旨與目標上展現亮麗的成績，傳藝獎助金的贊助對象已擴增到19所台南小學，希望以「一校一才藝」的扶植方式，讓藝陣文化得以薪傳永續。

值得一提的是，這些受基金會贊助支持的學校，大多是在大台南地區偏遠的小學，許多學校的創校歷史超過百年，位於偏鄉的學校學生人數還不足百人。在人力和物力等資源的缺乏下，成立藝陣團體，從練習到展演，往往需要「全校總動員」。但是學校歷史所具備的人文厚度，也使得藝陣表演往往更能展現出天人合一的精氣神韻。

帶領台灣藝陣走向國際舞台、 對偏鄉學子的教育栽培，需要有更多展演的舞台，同時也要讓更多人看到對傳統藝陣保存與發揚的努力。莊住維董事長給基金會和學校藝陣團體的期許，是從學校大禮堂、地方走街、廟埕廣場、南科樹谷音樂廳，再一起踏出台南故鄉向外征戰，進行藝陣的展演與交流，把具有台灣地方特色的藝陣及文化資產帶到國際舞台，讓「守護祖傳在地文化、用心薪傳民間藝陣」的心念可以跨越國界，讓全世界的華人有機會共同關注與分享藝陣這項台灣傳統文化資產的瑰麗和感動。

「文化靠延續，教育靠傳承」，文化藝術的內涵與外在呈現象徵著國家的競爭力，更顯現出人民的生活水平；保存台灣珍貴文化遺產，不只來自贊助的承諾，更要植基於不變的傳承心念。而這正是台灣文化部舉辦文馨獎鼓勵民間支持藝文的初衷，更是「佳尼特教育基金會」保存與薪傳台灣藝陣文化。