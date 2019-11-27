4,800萬四攝Redmi Note 8T登台　售價不到5,000元超親民

▲Redmi Note 8T以不到5,000元的售價登台。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

小米台灣今（27）日宣布推出Redmi系列加入新成員─Redmi Note 8T，此款手機擁有4,800萬超高畫質四鏡頭，適用拍照情境全場景應用，搭載Qualcomm Snapdragon 665行動平台，更擁有4,000mAh大電量與18W快充，同時支援五大電信業者CA高速上網與NFC行動支付功能，售價4,599元（3GB+32GB版）、以不到新台幣5千的超親民價格即可入手中高階規格。

Redmi Note 8T提供了星際藍、皓月白及月影灰三種不同顏色選擇，容量則是有3GB+32GB（4,599元）、4GB+64GB（5,299元）兩種；此款手機將於11月29日在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館開賣、12月初於燦坤3C開賣；另於12月1日起Redmi Note 8T（4GB+64GB）在遠傳電信獨家開賣，而Redmi Note 8T（3GB+32GB）在中華電信、台灣之星與亞太電信開賣。

▼Redmi Note 8T提供星際藍、皓月白及月影灰三種不同顏色選擇。（圖／記者邱倢芯攝）

Redmi Note 8T號稱是在同價位帶中性價比最高的四鏡頭手機，其擁有4,800萬超高畫質主鏡頭，採用1/2吋感光元件、f/1.79大光圈，更支援像素4合1達1.6μm大像素，讓夜拍更清晰；同時搭載今年度手機必備800萬超廣角鏡頭，提供120度超大視野結合AI防畸變演算法，讓2.2倍的美好風景盡收珍藏。此外，Redmi Note 8T還搭載200萬超微距鏡頭，2cm的近物都能清晰對焦，用不同角度紀錄微觀世界的細緻紋理；而200萬像素的景深鏡頭，讓人像攝影的背景虛化更聚焦，媲美影棚效果。

▼此款手機號稱是在同價位帶中性價比最高的四鏡頭手機（圖／記者邱倢芯攝）

前置鏡頭部分，Redmi Note 8T擁有1300萬美顏相機，擁有f/2.0光圈及內建的AI美顏技術，以自帶美顏濾鏡拍出專業人像自拍，在任何時刻都能拍出滿意美照。此外，Redmi Note 8T更是Redmi系列首款前置相機提供全景自拍功能，大合照時不用再假他人之手，更不會遺漏任何人。

而在螢幕方面，Redmi Note 8T採用 6.3吋FHD+水滴全螢幕，擁有2.5D曲面玻璃設計，握感舒適使用更流暢；雙面採用第五代康寧大猩猩玻璃，窄邊框設計讓螢幕占比達到88.3%，視覺效果更加全面。

▲▼用不習慣水滴螢幕的使用者也不需要擔心，Redmi Note 8T一樣可在「設定」當中調整要不要「隱藏螢幕瀏海」。（圖／記者邱倢芯攝）

Redmi Note 8T搭載Qualcomm Snapdragon 665 八核心行動平台，主頻最高達2.0GHz，採第三代 AIE 引擎，讓計算性能大幅提升，提供順暢的遊戲體驗。Redmi Note 8T配備4000mAh大電量，透過USB Type-C提供18W快充，隨盒附18W快充充電器，2 小時即可充滿電量。