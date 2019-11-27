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遭時力開除…高潞．以用加入台灣維新黨仍告到底！淚訴「回部落被講閒話」

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記者羅志華／台北報導

前時代力量立委高潞．以用於11月21日，代表台灣維新黨參選2020平地原住民立委，但她與時代力量的黨籍訴訟卻沒因此撤告；北院11月27日開庭，高潞．以用在庭上淚訴，時代力量無視她這3年來為原住民所做的貢獻，在未盡調查責任下，短短48小時內將她開除，是對她政治人格、參政權的雙重傷害，直到今日出庭辯論，她都認為自己擁有時代力量黨籍。

▲▼高潞．以用北院受訪。（圖／記者羅志華攝）

▲高潞．以用於21日代表台灣維新黨參選立委，27日仍出席黨籍訴訟，認為時代力量侵害她的政治人格及參政權。（圖／記者羅志華攝）

時力委任律師於庭上表示，時代力量與台灣維新黨，皆禁止雙重黨籍，高潞．以用在21日加入台灣維新黨參選後，本案已無「確認時代力量黨籍存在」的利益存在，且高潞．以用的委任律師也在先前的通話中表示會撤告。

但高潞．以用委任律師主張，時代力量違背憲政體制、政黨法治及正當程序原則，本案應就高潞．以用於11月21日登記參選前，是否還有時代力量黨籍一事攻防；律師表示，高潞．以用助理申請綠能補助的行為，經政府及立法院調查後，都認定沒有行政、刑事犯罪責任，時代力量卻因此開除高潞．以用，違反比例原則，更痛批此舉是徐永明為了讓台大教授鄭秀玲遞補立委，所做的「政治決議」。

高潞．以用更在庭上淚訴，她很早就決定參選2020立委，卻因遭時代力量開除，到登記截止前2天，才不得不接受台灣維新黨徵召，時代力量若因此認為「確認利益不存在」，是雙重剝奪她的參政權。

高潞．以用細數3年來的努力，強調她為了原住民、新住民所做的付出，符合時代力量的進步價值，她更為了解決原住民能源問題，推動相關法案，時代力量卻因她助理所屬社團去申請補助而開除她，她昨天回到部落，聽到有人在討論本案，讓她相當委屈，痛批時代力量損害她的政治人格及參政權。

但時力委任律師反駁，稱高潞．以用先前因另案送紀律委員會時，會上的處置並無偏頗，甚至未祭出罰則，這次開除高潞．以用黨籍的理由，在決議裡都寫得相當清楚，也沒有高潞．以用所指控的「其他目的」。

時力委任律師於庭外表示，高潞．以用直到今日仍堅稱擁時力黨籍，這會不會與台灣維新黨籍產生矛盾，令人懷疑；高潞．以用受訪時，表示堅持訴訟，是為了確認時代力量開除她的決議無效，即使後面加入維新黨，也不影響前面的爭議，她最後語重心長地說，「時代力量標榜進步價值、程序正義，黨內決議應遵守程序正義，而不是為了政治利益剷除異己，去開除黨員」。全案將於12月18日宣判。

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