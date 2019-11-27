港區選泛民大勝　港府擬要求公務員宣示「擁護基本法」

▲香港立法會。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港區議會選舉塵埃落定，多名建制派雙料議員下馬。立法會今（27日）早11時復會，公務員事務局長羅智光表示，正應立法會議員建議，著手研究是否要求所有公務員宣誓擁護基本法和效忠中華人民共和國香港特別行政區，期望明年暑假前有結論。

據《香港01》報導，在口頭質詢環節，民建聯蔣麗芸表示，坊間有太多謠言，包括831太子站有死人、警方驅散人群導致「人踩人」。她質疑警方為何不多作澄清，避免市民被誤導，更提倡揪出網上造謠者。保安局局長李家超回應，警方過去一直在不同澄清不實傳聞，例如網上有人指控警察擲磚，「有人刻意造謠、立心不良，虛報有人犯罪屬違法。」



新民黨主席葉劉淑儀提出口頭質詢，特首會否行使《基本法》第四十八條第（四）項賦予的行政權力，並參考《宣誓及聲明條例》，制訂政策及發布行政命令，要求所有公務員（包括新入職公務員）宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區。由於葉劉不在席，由黨友容海恩代為讀出質詢內容。

公務員事務局長羅智光回應指，正著手研究是否要求所有公務員宣誓擁護基本法和效忠中華人民共和國香港特別行政區，期望明年暑假前有結論。

羅智光又指表示，政府要考慮設立宣誓安排的目的、效果、推行方式、宣誓的適用對象、構成違反誓言的行為，以及一旦出現拒絕宣誓或違反誓言的後果等。

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