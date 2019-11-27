　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

種香茅、迷迭香、薰衣草再到農夫市集賣　鹿野國中推食農教育

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 鹿野國中推食農教育 。（圖／農委會提供）

▲學生學習運用香草製作天然的清潔劑。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

為推動食農教育，台東區農業改良場依推動轄區農業輔導任務，從107年開始於台東縱谷線的鹿野國中辦理以「香草」為主題的食農教育課程，讓學生由「香草」相關生產與應用，學習「農育」與「食育」的意涵。

鹿野國中學生參與課程後均表示，有系統的教授實施，確實有一定的學習成效。學生使用自己種植的香茅、迷迭香、薰衣草、甜菊等香草植物，製成香草茶包，就近於鹿野鄉2626農夫市集販售，產品大受消費者喜愛，也讓學生的學習更有成就感。

請繼續往下閱讀...

台東場場長陳信言表示，這次規劃以特色作物為主題的食農教育系列講座，傳達食農教育理念及運用社區資源的方法，提供給有興趣參與的學校參考。而推動鹿野國中食農教育重要推手主任吳春生也十分肯定台東場以香草為主題的課程，認為非常符合在地學生學習需求，學生於農事與飲食體驗過程中表現出高度學習興趣，同時也期待日後參加其他相關課程。

▲▼ 鹿野國中推食農教育 。（圖／農委會提供）

▲鹿野國中學生參與展示售活動。（圖／農委會提供）

鹿野國中說，雖然之前曾嘗試將食農理念融入各科教學，但考量國中課業及升學壓力，因此無法像國小教育靈活有彈性，故利用下課時間，或於午休時段讓學生志願照顧作物，另也在校內規劃食農社團，菜圃種植白菜、茼蒿、甘藍等蔬菜以及紅藜作物，讓學生得以學習簡單的田間栽培與管理技術，平時學生於社團時間進行農事操作，種植的作物收穫後在家政課時做成料理，如，將甘藍菜做成泡菜，同時也學習農業相關技能，讓國中階段的學生學習更多元。

鹿野國中指出，目前學生僅能運用短暫時間學習農事體驗，但在所種植的香草製作茶包販售的過程中喜歡接觸農業，希望未來能培育更多有興趣從農的學生回鄉務農。
 

ET快訊
「救護車一直在場」高以翔搶救半小時送醫　粉絲還原現場全哭了
高以翔差1天返台卻永遠缺席了…曾代言LV「亞洲男模第一人」
高以翔最後身影曝光！親切向粉絲比YA　毛加恩未婚妻悼：你是這
高以翔「生前最後發文」還在想工作！出道拼了13年錄影中過世
陸醫曝高以翔「瞳孔放大到邊緣」　搶救2hrs救不回…黃景瑜飆
高以翔苦熬4年演到男一！新劇還在播…他卻看不到成品了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「公民發電難實行」　環團喊話經濟部：太陽光電躉購費別再降

停累進費率車格！6HRS後回來「藍章蓋滿滿」　桃園哥一看繳費單…930元貴哭

狂擲笑杯！月老爺爺「神交差」打發　妹子驚喜→哀怨：竟然偷換未來男友

越捷連3年獲評「最佳超低廉航空」　飛安評比也拿7顆星

蛋捲冰淇淋加大！母女嚇歪「3個月內不敢再吃冰」　店員神技網暴動：好幸福

日韓貿易戰「撿到槍卻沒填子彈」！業者憂明年旅客數恐掉17％

女駕駛「停車格內講電話」　大叔敲窗要求開走：我要停耶…大迴轉拍照咒罵

換機油都被車行說「該換輪胎」！　他擔心淪肥羊…網噴：沒提醒你才是爛老闆

每45秒就讓觀眾大笑一次！義大利即興喜劇《媽媽咪噢！》免費欣賞

種香茅、迷迭香、薰衣草再到農夫市集賣　鹿野國中推食農教育

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

警戒心實測！陌生人偷加白粉末 2女直接喝...他嘆：男生也要小心

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

賈靜雯跨刀拍MV：希望老闆會喜歡！　吳克群嚇到跪下「賣啊捏！」

「公民發電難實行」　環團喊話經濟部：太陽光電躉購費別再降

停累進費率車格！6HRS後回來「藍章蓋滿滿」　桃園哥一看繳費單…930元貴哭

狂擲笑杯！月老爺爺「神交差」打發　妹子驚喜→哀怨：竟然偷換未來男友

越捷連3年獲評「最佳超低廉航空」　飛安評比也拿7顆星

蛋捲冰淇淋加大！母女嚇歪「3個月內不敢再吃冰」　店員神技網暴動：好幸福

日韓貿易戰「撿到槍卻沒填子彈」！業者憂明年旅客數恐掉17％

女駕駛「停車格內講電話」　大叔敲窗要求開走：我要停耶…大迴轉拍照咒罵

換機油都被車行說「該換輪胎」！　他擔心淪肥羊…網噴：沒提醒你才是爛老闆

每45秒就讓觀眾大笑一次！義大利即興喜劇《媽媽咪噢！》免費欣賞

種香茅、迷迭香、薰衣草再到農夫市集賣　鹿野國中推食農教育

新光三越站前周慶推「點數優惠」　350元食物油1點就換到　

高山犬皮包骨肚子卻特別大　志工急救發現裡頭塞滿腫瘤

機車男遇虎頭蜂群攻擊　救護車救援反遭圍攻「熄火躲10分鐘」

高以翔小13歲白富美女友心碎！　爆「2年前秘密訂婚」…配偶欄上已有名字

長科面額改1元以來　流通股數增加十倍、日均量逾千張

哈特重談被湖人交易　認為自己與AD都過很好是雙贏

妹子站電梯「i7驚天一滑」：語音信箱了　結局驚呆…笑讚139元神護駕

「公民發電難實行」　環團喊話經濟部：太陽光電躉購費別再降

棒打老東家泡湯　鵜鶘「球哥」戰湖人恐難上陣

汐止貨車追撞...轎車噴上分隔島！　路邊9機車全倒

生活熱門新聞

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

賢賢復出後消失　近況曝光惹哭網：等你

北冕拐彎恐破強颱！更猛冷空氣12月到

女同事下體癢炸「狂攪黑森林」要聞嗎

北冕恐成強颱下周首波冷氣團報到？　吳德榮：北部13度

金錢豹小姐都很正？　網友專業分析

老饕曝便當「4爛菜」：根本垃圾

北捷「最邊緣站」曝光！消失都沒人會發現

輪班哥「人生只剩工作跟睡覺」

菜鳥領薪秒敗「整套Uniqlo穿搭」卻悲劇了

被爆黑心咖啡豆…西雅圖曾怒嗆告

博恩爸學歷曝光　「理工醫學全包」網驚呆

民雄鬼屋古井傳哭聲「嚇逃剩1男4妹」　苦主：劫難開始

更多熱門

相關新聞

陳吉仲：盼「食農教育」盡速立法

陳吉仲：盼「食農教育」盡速立法

「食農教育」對農委會主委陳吉仲來說，不只是全台校園應有的教育，更是消費者要瞭解的。但陳吉仲坦言，食農教育是所有農業政策中最基礎的，但也最常被人遺忘。農委會特別於2018年研擬了《食農教育法》草案，並在同年底送入立法院審議，但到底能在哪一次立法院會期中通過？各界都在關注。

花蓮學童好幸福　營養午餐吃有機米

花蓮學童好幸福　營養午餐吃有機米

首創智慧教育中心　花蓮打造智慧校園

首創智慧教育中心　花蓮打造智慧校園

翁章梁攜手青農帶著孩子下田耕種

翁章梁攜手青農帶著孩子下田耕種

林聰賢盼「食農教育」立法盡速過關

林聰賢盼「食農教育」立法盡速過關

關鍵字：

鹿野國中食農教育

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／高以翔大陸錄影猝死！

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

高以翔2天後當兄弟伴郎！范瑋琪崩潰發文

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

高以翔驚傳摔倒昏迷！ 「CPR 3分鐘都沒醒」緊急送醫

快訊／高以翔爆昏迷《追我吧》回應了！

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

高以翔爆喘喊「我不行了」下秒倒地！網還原真相怒

F.I.R.爆重組團內幕「Faye堅持離團」　網氣炸

吃剩的湯圓再煮！店家回收廚餘全被拍

男友家暴6個月！網美發12mins影片控訴

張艾嘉突給驚喜！李心潔當場淚崩

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面