《香港法案》由川普定奪　蓬佩奧：美國人權標準適用全世界

▲蓬佩奧不願預測川普決定。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

針對各界關心的《香港人權與民主法案》簽署問題，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日表示，總統川普（Donald Trump）很快就會做出決定，且白宮已經非常明確地表達對於北京政府的期望，「我們的人權標準適用於全世界，香港也不例外。」不過在中美貿易協議尚未簽訂的階段，外界仍無法預測川普最後的選擇。

美國參、眾議院日前火速通過《香港人權與民主法案》，目前只待川普簽署。法案中規定，美國政府與國務卿每年必須提交報告，評估香港能否在北京管轄下保持足夠的自治程度，並持續其特殊的貿易地位，且對於對任何侵犯了《基本法》的個人或是企業進行制裁，並建議不拒發簽證給「因政治動機」而被迫拘留或逮捕的香港人。

蓬佩奧表示，川普很快就會做出最後的決定，且白宮已經非常明確表達對北京政府的期望，「我們的人權標準適用於全世界，香港也不例外。」蓬佩奧同時也提到了香港議會選舉，並指出，美國堅信北京會繼續履行其對香港的承諾，「我想各位已經從上周香港人的身上看這點，這也是他們要求的。」

在記者會中，蓬佩奧拒絕回應川普是否會簽署法案，「我不想有先入為主的想法，我想確保整個程序都能以公平、中立的方式進行。」他表示，如果法案生效，他也會按照規定將各種認證報告送交至國會。

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