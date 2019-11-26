王正坤北醫大母校演講　分享人生經歷鼓勵學生築夢踏實

▲台北醫學大學邀請藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師回母校演講，分享「翻轉人生」的經歷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北醫學大學邀請藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，11月26日回母校演講，分享「翻轉人生」的經歷，王正坤以自已的經歷，告訴青年學子如何克服逆境，充實學識，努力創業，關懷民眾，勇敢築夢踏實，建立自己的核心價值，人生故事句句激勵人心。

台北醫學大學朱娟秀副校長全場聆聽，並且特別頒發感謝狀給學弟王正坤醫師。

王正坤醫師是台北醫學大學醫學系27屆校友，學號開頭是741，這種熟悉的學號拉近了與學弟妹彼此的距離。學弟妹出神地聽著，王正坤大學畢業那一年25歲，父親從國中老師轉換跑道去從政又從商，從政失敗，經商也失敗，家中負債2億元，房屋被法院查封拍賣。

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王正坤講述著如何從住院醫師每個月5萬元的薪資去償還一億元的龐大銀行債務，壓力大到每晚吃安眠藥與喝酒度過漫漫長夜。每天只睡3小時，每月看診1萬多人，連續10年，終於償債1億元，恢復自由身。住院醫師的薪資太低，債務又太龐大，很多飽經社會事故的人，都覺得這是不可能還完的債務。



王正坤醫師訴說著從小刻苦的訓練與磨練，就是成功的基礎，要身體力行。王正坤說，台北醫學大學的深厚學術基礎，自由學風，豐富的課外活動，讓王正坤醫師有機會擔任班代、康輔團長、綠十字醫療服務隊隊長，並且取得排名前三分之一的學業成績，在進入社會工作前，已經磨練好課業、領導能力與社交能力。進入醫院工作後，鎖定皮膚科與醫學美容為人生的專業方向，在1993年開始執行醫學美容治療，建立核心職能，努力讀書、寫書、教書與看診病人，成為知名的醫師。連續10年，不敢與台北的同學聯絡，努力打拼事業，只為了還債與好好活著。還清1億元負債以後，持續奉獻社會，進而擔任台南市醫師公會理事長職務。王正坤於30多歲償還父債上億元，40歲擔任台南市醫師公會理事長，47歲擔任中華民國醫用雷射光電學會理事長。

同學們問王正坤，面對1億元的負債壓力，有沒有想要逃避？王正坤坦承自己只是凡人，一直想盡辦法想要逃避，想要逃亡，但是負債的連帶保證人都簽上了王正坤的名字，無處可逃，只能咬緊牙根，坦然面對。

台北醫學大學於英國泰晤士高等教育公布2020年世界大學科別排名，在「臨床、臨床前期與健康」進入全世界前200名，表現十分亮眼。王正坤勉勵聽講的同學們，有這麼好的讀書環境，要好好把握資源，雖然面對經濟弱勢，重重困難，但是只要有一顆堅毅的心，做好該做的每一件事情，築夢並且「踏實」，成功就在不遠處。



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