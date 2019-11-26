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2019黑琵親子輕旅行來報名！　今年增加「黑琵數來寶」趣味活動

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▲台南市生態保育學會舉辦2019「黑面琵鷺親子輕旅行」活動，歡迎全台灣各地區愛好黑面琵鷺的親子民眾踴躍報名參加。（圖／台南市生態保育學會提供，下同）

▲台南市生態保育學會舉辦2019「黑面琵鷺親子輕旅行」活動，歡迎全台灣各地區愛好黑面琵鷺的親子民眾踴躍報名參加。（圖／台南市生態保育學會提供，下同）

記者林悅／台南報導

全球瀕臨絕種的「鳥界嬌客」黑面琵鷺今年來台度冬！已經達到最高潮的數量超過2500隻以上，台南市生態保育學會為推動「黑面琵鷺」親子教學及生態觀光旅遊活動，在12月8日舉辦2019「黑面琵鷺親子輕旅行」活動，歡迎全台灣各地區愛好黑面琵鷺的親子民眾踴躍報名參加。

▲台南市生態保育學會舉辦2019「黑面琵鷺親子輕旅行」活動，歡迎全台灣各地區愛好黑面琵鷺的親子民眾踴躍報名參加。（圖／台南市生態保育學會提供，下同）

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台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武表示，號稱「國際明星鳥」的「黑面琵鷺」是野生動物保育法公告瀕臨絕種的保育類野生動物，黑面琵鷺又稱飯匙鳥、黑面勺嘴（台語），全長74至85公分，在台灣是冬候鳥，全球族群數量已經超過4千隻，目前在台度冬數量約佔60％，大多分布在台南、嘉義沿海一帶的濕地、魚塭及廢棄鹽田內，超過2500隻以上。

▲台南市生態保育學會舉辦2019「黑面琵鷺親子輕旅行」活動，歡迎全台灣各地區愛好黑面琵鷺的親子民眾踴躍報名參加。（圖／台南市生態保育學會提供，下同）

今年1月下旬「2019黑面琵鷺全球同步普查」結果，全球黑面琵鷺族群總數突破4千大關，共達4463隻，是全球遷徙鳥類保育的一個重要里程碑。其中在台灣共調查到2407隻，擁有超過半數的度冬族群，相較去年有明顯增加，但仍少於2017年的2601隻，顯示台灣的黑琵保育工作仍需要加強與持續關心。

▲台南市生態保育學會舉辦2019「黑面琵鷺親子輕旅行」活動，歡迎全台灣各地區愛好黑面琵鷺的親子民眾踴躍報名參加。（圖／台南市生態保育學會提供，下同）

邱仁武說，台灣是全球增加最多的國家，而且連續4年突破2千隻等殊榮，顯示出台灣的濕地環境並未惡化，能供應黑面琵鷺良好的度冬條件。台南市沿海濕地都是「黑面琵鷺」的重要棲息處，已經儼然成為許多愛生態保育旅遊者必要旅遊地方，也吸引眾多國內外的研究人員與賞鳥人士們前來參訪。

▲台南市生態保育學會舉辦2019「黑面琵鷺親子輕旅行」活動，歡迎全台灣各地區愛好黑面琵鷺的親子民眾踴躍報名參加。（圖／台南市生態保育學會提供，下同）

隨著東北季風起動，12月間在台南地區的黑琵數量將可望突破最高潮2500隻以上，除了在12月1日舉辦「黑面琵鷺模型展」活動外，12月8日還持續舉辦「2019黑琵親子輕旅行」活動，內容琳瑯滿目包括黑琵親子數來寶活動、黑面琵鷺影片教學、前往學甲濕地、南布袋濕地、七股頂山賞鳥亭、黑琵保護區等多處黑面琵鷺棲息處以高倍數望遠鏡觀賞黑琵棲息，參觀全球第2大抹香鯨標本、北門水晶教堂及東隆文化中心文物館攬勝，加強宣導生態保育、教育及維護珍貴生態資源，進行環境教育等，並且還將舉辦「黑琵親子數來寶」親自仔細數黑琵的趣味活動，歡迎索取簡章報名表：可以加入「Line ID （0928749922）或以電子信箱a7821187@ms62.hinet.net、或行動電話0928749922連繫邱仁武。

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