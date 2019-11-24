台東幼兒園運動會　活動達3,300名親子同樂

▲台東幼兒園運動會，75隊3,300名親子同樂。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府為增進幼童和家長彼此間的良好互動關係，23日舉辦108年度公私立「SUPER BABY~GO GO GO」幼兒園親子運動會，吸引75支隊伍報名，超過3,300名家長及幼童參加，副縣長張志明到場主持，為小朋友加油並與家長1起同樂。

活動中特別增添內容的娛樂性、豐富性，張志明表示：本次活動內容包含大會操、大會舞、4組親子競賽遊戲及6組親子律動遊戲，藉由標誌塔、降落傘、手把太空棒、橫桿子、甜甜圈等器材，讓整個活動內容豐富又精彩，活動辦理後將器材贈與參加的園所，可運用於日後的教學活動中，增進課程的多元豐富性，1舉數得。

▼本次活動內容包含大會操、大會舞、4組親子競賽遊戲及6組親子律動遊戲。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼同上。（圖／記者楊鈞典翻攝）

台東縣政府教育處指出，每年持續舉辦的親子運動會是幼兒園重要的活動，是學校展現教學成果和製造親子和諧互動的機會。規劃以幼童及家長為主體的親子互動運動會，充滿溫馨及歡樂，場內滿是歡笑聲、鼓勵加油聲。活動沒有勝負的壓力，讓參與人員盡情揮灑著汗水、洋溢著熱情，希望藉由活動的參與，增進家長及幼童間親子關係，展現幼童天真活潑、充滿活力的模樣，更可增強幼兒健全體魄，提升團隊精神。

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